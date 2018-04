Hà Nội còn 29 chung cư vi phạm pháp luật PCCC

A. 14 chung cư vi phạm PCCC có khả năng khắc phục gồm: 1. Chung cư 229 Phố Vọng (quận Hai Bà Trưng) do Công ty TNHH MTV đầu tư thương mại và du lịch Sao Mai làm chủ đầu tư. 2. Tháp B văn phòng thuộc Tòa nhà hỗn hợp HH1 ở Ngõ 102 Trường Chinh, Phương Mai (quận Đống Đa) của Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam. 3. Tòa nhà CT6 Xa La phường Phúc La, quận Hà Đông của Công ty CP SX-XNK Bemes thuộc Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên. 4. Khu nhà ở cho CBCS phòng cảnh sát Trật tự 113 Phường Yên Hòa, Cầu Giấy của Công ty TNHH Thăng Long. 5. Tòa nhà HH1 Đường Đại Mỗ, Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm của Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Alaska. 6. Tòa nhà No2A KĐT mới Sài Đồng, Phúc Đồng, quận Long Biên của Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội. 7. Chung cư CT1 Usilk City La Khê, quận Hà Đông của Công ty CP Sông Đà Thăng Long. 8. Tòa nhà SME Hoàng Gia đường Quang Trung- Hà Đông của Công ty Cổ phần tập đoàn BĐS Hoàng Gia. 9. Chung cư CT5B Tổ dân phố Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm của Công ty cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội . 10. CT3A Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 68. 11. Nhà làm việc và chung cư cao tầng cho cán bộ công nhân viên Số 143, Ngõ 85, Phố Hạ Đình, Thanh Xuân của Công ty CP đầu tư 135 12. Chung cư CT5AB Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông của Công ty Cổ phần Hà Châu OSC. 13. Khu nhà Chung cư CT6 - Văn Khê Phường La Khê, Hà Đông của Công ty cổ phần Hà Châu OSC. 14. Tòa nhà CT4 - Văn Khê Khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông của Công ty cổ phần Sông Đà 1. B. 15 chung cư vi phạm PCCC không có khả năng khắc phục gồm: 1. Chung cư mini Bồ Đề, Ngõ 193 phố Bồ Đề, phường Bồ Đề, quận Long Biên do bà Phạm Thu Trang làm chủ đầu tư. 2. Tòa nhà Capital Garden, Ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa. 3. Nhà ở nhiều hộ gia đình số 76 Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân của ông Hà Hùng Kim làm chủ đầu tư. 4. Tòa nhà văn phòng cho thuê và để ở số 88 Tô Vĩnh Diện, P. Khương Trung, Thanh Xuân của ông Nguyễn Văn Thân làm chủ đầu tư. 5. Trung tâm thương mại và nhà ở cao tầng số 27 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng của Công ty cổ phần phát triển thương mại Hà Nội. 6. Nhà ở chung cư cao tầng kinh doanh số 46/230 Lạc Trung, Thanh Lương, Hai Bà Trưng của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hà Nội, Công ty TNHH Dịch vụ đô thị Hancic. 7. Nhà ở cho cán bộ chiến sỹ Tổng cục V - Bộ Công an (Tòa nhà T6/08) KĐT mới Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm của Ban quản lý dự án T6/8 – Tổng Cục V – Bộ Công an. 8. Nhà ở để bán cho CBCS CA huyện Gia Lâm - Nhà 9 tầng nhà C Phường Thượng Thanh, Long Biên của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Gia Lâm. 9. Tòa nhà C17 - Bộ Công an Tổ 14, Ngọc Thụy, Long Biên Công ty TNHH Thăng Long. 10. Nhà ở cho cán bộ, giáo viên Học viện Quốc tế - BCA Xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì của Học viện Quốc tế - Bộ Công an. 11. Nhà chung cư BMM Khu Xa La, phường Phúc La, Hà Đông của Công ty sản xuất thương mại BMM. 12. Tòa nhà chung cư 89 Phùng Hưng Phúc La, Hà Đông của Công ty cổ phần thương mại Hà Tây. 13. Trung tâm thương mại và căn hộ chung cư KĐT Xa La, Phúc La, quận Hà Đông do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư. 14. Nhà chung cư CT4 (gồm 3 khối A, B, C) Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, Hà Đông của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên. 15. Tòa CT2 Xa La- KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên.