Hôm nay, thủy điện Hố Hô lại xả lũ

Theo thông báo xả lũ của thủy điện Hố Hô sáng 6-11, do mực nước trong lòng hồ Nhà máy thủy điện Hố Hô dâng cao, để ứng phó với tình hình mưa lớn trên khu vực huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), Nhà máy thủy điện Hố Hô xin phép điều tiết xả nhằm đưa mực nước trong hồ xuống mực nước an toàn nhằm điều tiết lũ, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.

Trước đó, ngày 3-11, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Trần Quang Hoài đã về kiểm tra tình hình mưa lũ trên địa bàn Hà Tĩnh. Đối với Nhà máy thủy điện Hố Hô, ông Hoài yêu cầu phải nghiêm túc thực hiện các quy định về quy trình vận hành hồ chứa; phải sớm xây dựng bản đồ ngập lụt, kịch bản xả lũ.