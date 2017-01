Họp mặt truyền thống chiến khu An Phú Đông

Tham dự buổi họp mặt có Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cùng nhiều nguyên lãnh đạo và lãnh đạo TP, các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và cán bộ, chiến sĩ đã từng chiến đấu tại chiến khu An Phú Đông năm xưa.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa để tưởng nhớ, tri ân các chiến sĩ, đồng bào trên mảnh đất chiến khu đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống của chiến khu An Phú Đông năm xưa.



Các đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các chiến sĩ, đồng bào trên mảnh đất chiến khu đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Thực hiện chủ trương lập những khu căn cứ kháng chiến ngay ở ngoại ô, phụ cận Sài Gòn, không rút đi xa, cố bám đất, bám dân là chiến tranh du kích, làm chiến tranh nhân dân, ngày 25-12-1945, Ủy ban kháng chiến Gia Định đã quyết định xây dựng căn cứ kháng chiến, lấy hai xã An Phú Đông và Thạnh Lộc (nay là phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân thuộc quận 12) làm trung tâm căn cứ kháng chiến.



Nơi đây trở thành một trong những địa bàn đứng chân của các cơ quan tỉnh thành, quận và các đơn vị chủ lực, là cửa ngõ cho lực lượng ta có thể liên lạc, phối hợp tác chiến với các vùng khác như chiến khu Đ, Củ Chi, Trung ương Cục...

Bí thư Quận ủy quận 12 Trần Hữu Trí cho biết từ sau ngày đất nước thống nhất đến nay, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân quận 12 nói chung và 3 phường An Phú Đông, Thạnh Xuân, Thạnh Lộc nói riêng luôn ra sức phấn đấu, đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, tạo bộ mặt đô thị mới trên quê hương An Phú Đông - Vườn Cau Đỏ anh hùng xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước.



Lãnh đạo TP.HCM cùng các cán bộ, chiến sĩ đã từng chiến đấu tại chiến khu An Phú Đông năm xưa ôn lại lịch sử.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang cho biết rất vui mừng khi quận 12 đã quan tâm đầu tư nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật đạt nhiều kết quả tích cực. Nhất là sự đồng thuận và tích cực tham gia của nhân dân hiến đất, vật kiến trúc và đóng kinh phí hơn 6 tỉ đồng đầu tư xây dựng, nâng cấp nhựa hóa, bê tông hóa 12 km đường giao thông. Quận cũng thực hiện tốt công tác chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính chị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.



Ông Cang cũng yêu cầu các sở ban ngành quan tâm nhiều hơn nữa, bằng trách nhiệm, bằng tình cảm, bằng sự tri ân đối với vùng đất An Phú Đông, Thạnh Lộc và Thạnh Xuân, vùng đất anh hùng để xây dựng vùng chiến khu xưa phát triển một cách toàn diện về mọi mặt, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân.