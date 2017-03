Kiên Giang: Công bố 64 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

Theo đó, có 64 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, thiếu một đại biểu so với chỉ tiêu được ấn định (1 trường hợp do vi phạm Luật Bầu cử vì ra ứng cử ba cấp); đối với đại biểu HĐND cấp huyện, đã bầu được có 516 đại biểu, thiếu 3 đại biểu so với số đại biểu được ấn định; đối với đại biểu HĐND cấp xã, đã bầu được 4.116 đại biểu, thiếu 34 đại biểu so với số đại biểu được ấn định.

Do trong ngày bầu cử 22-5, Ủy ban Bầu cử địa phương phát hiện có vi phạm pháp luật về bầu cử ở Tổ bầu cử số 2, đơn vị số 6 của xã An Sơn, huyện Kiên Hải, sau khi Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có văn bản đồng ý cho Kiên Giang tổ chức bầu cử lại.

Theo đó, ngày 5-6, có 459 cử tri ở tổ bầu cử này đi bầu lại 4 cấp. Cử tri chỉ chọn bầu trong danh sách những người ứng cử trong cuộc bầu cử đầu tiên. Kết quả tỉ lệ cử tri đi bầu lại đạt 98,24%.

Ngoài tổ bầu cử số 2 ở xã An Sơn phải bầu cử lại, 3 xã thuộc 3 huyện Gò Quao, An Minh, U Minh Thượng cũng đã tổ chức bầu cử thêm do bầu chưa đủ đại biểu; mỗi xã bầu thêm một đại biểu.

Trong số 64 đại biểu HĐND tỉnh khóa IX của tỉnh Kiên Giang có 20 đại biểu nữ; đại biểu dân tộc thiểu số là 7 người; tôn giáo 4 người; đại biểu trẻ có 12 người; đại biểu là người ngoài Đảng có 9 người; đại biểu tái cử có 19 người.