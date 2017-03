Lại thêm một nghi can treo cổ chết bất thường trong nhà tạm giữ

Trước đó, vào chiều ngày 14-4, Bình được phát hiện trong tư thế chết treo cổ trong phòng tạm giữ, vùng lưng và đùi có nhiều vết thâm tím.

Theo ông Đỗ Văn Sáu, bác ruột của Bình, vào ngày 10-4, gia đình đưa Bình đến công an huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) để trình diện do liên quan đến một vụ án “bắt giữ người trái pháp luật”.



Thi thể nghi can Bình được đưa về nhà mai táng trong ngày 15-4

Sau đó, Bình bị bắt tạm giam để điều tra theo quy định. “Chiều ngày 14-4, Công an huyện Hòa Vang mời tôi ra trụ sở và thông báo ‘Bình đã thắt cổ chết trong nhà tạm giữ’. Qua kiểm tra cơ thể cháu, phát hiện mười đầu ngón tay bị tụ máu, vùng lưng và đùi bị bầm tím. Hiện cơ quan pháp y vẫn chưa gửi kết luận về cái chết của Bình về cho gia đình”.

Theo Công an TP.Đà Nẵng, Bình chết là do treo cổ tự vẫn, còn không có chuyện công an bức cung hay nhục hình. Những vết bầm tìm trên cơ thể nghi can này là do “hoen ố tử thi”. Được biết, Bình từng có một tiền sự về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

LỆ THỦY