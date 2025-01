Bộ Công an thông tin về vụ Chủ tịch Ngân hàng ACB dính tin đồn thất thiệt 08/01/2025 16:50

(PLO)- Liên quan đến việc mạng xã hội có thông tin thất thiệt về Chủ tịch Ngân hàng ACB, đại diện Bộ Công an cho biết, đến nay cơ quan này chưa nhận được đơn thư của các bên có liên quan.

Chiều nay, 8-1, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 12-2024, phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến hướng xử lý những tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội về lãnh đạo Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) thời gian qua.

Trả lời, Người phát ngôn Bộ Công an Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho rằng đây là một vấn đề rất đáng lo ngại. Về mặt đạo đức, ông Tuyên nhấn mạnh đây là sự xuống cấp của xã hội với nhiều hình thức như vu cáo, vu khống…

Về mặt pháp lý, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, những hành vi như trên có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù.

Liên quan đến vụ việc mạng xã hội có thông tin thất thiệt về đến Chủ tịch Ngân hàng ACB, ông Tuyên cho biết, đến nay Bộ Công an chưa nhận được đơn thư của các bên có liên quan. “Khi có đơn thư, theo quy định của pháp luật chúng tôi sẽ xem xét xử lý”, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên nói.

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Trần Hùng Huy bị đồn đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài hàng chục triệu USD... trên mạng xã hội. Ảnh: ACB

Về việc xử lý dứt điểm tình trạng này, đại diện Bộ Công an cho biết, trước tiên, cần giáo dục đạo đức trên không gian mạng để người dùng có hành vi ứng xử văn minh hơn, đảm bảo trung thực hơn.

Vừa qua, Bộ Công an đã và đang thu nhập thông tin, nắm tình hình về hành vi thông tin sai sự thật, có tính vu khống trên không gian mạng để kiến nghị biện pháp xử lý.

'Với hành vi rõ ràng thì chúng tôi sẽ xử lý rất nghiêm theo đúng quy định của pháp luật nếu hành vi gây ảnh hưởng hoạt động kinh doanh, đầu tư, thương mại".

Nói thêm, ông Hoàng Anh Tuyên cho biết, Bộ Công an xử lý rất nhiều vụ liên quan đến việc đưa tin đồn thất thiệt. Do đó, đại diện Bộ Công an mong muốn cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền về việc hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hành chính và hình sự nhằm nâng cao ý thức người dân để tránh những hành vi không có lợi chung cho xã hội.