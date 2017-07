Lập trạm tiền phương tìm thuyền viên mất tích bão số 2

(PLO)- Đến chiều tối 17-7, có 7 thuyền viên trong vụ chìm tàu chở than VTB26 trên vùng biển Cửa Lò (Nghệ An) đã may mắn được cứu sống. Quá trình tìm kiếm các thuyền viên, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã vớt được 3 thi thể.