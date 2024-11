Thời tiết ngày 27-11: Bắc Bộ và Trung Bộ hứng mưa rét do không khí lạnh 27/11/2024 06:35

Thời tiết ngày 27-11, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-18 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5.

Khu vực Hà Nội có mưa rải rác. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16-18 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác. Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm; riêng Thừa Thiên Huế từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 500mm.