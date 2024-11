Bình Thuận trả lời lý do kinh phí hoạt động cho biên chế cấp huyện cao hơn cấp xã 27/11/2024 15:19

(PLO)- Cử tri cho rằng kinh phí hoạt động cho một biên chế cấp xã so với cấp huyện chênh lệch đến 15 triệu đồng/năm.

Ngày 26-11, UBND huyện Tánh Linh có văn bản báo cáo UBND tỉnh Bình Thuận về việc trả lời, kiến nghị của cử tri về kinh phí hoạt động chênh lệch giữa biên chế cấp huyện và cấp xã.

Cụ thể, cử tri xã Đức Phú, huyện Tánh Linh, đặt vấn đề một biên chế của cấp xã được phân bổ kinh phí hoạt động 21 triệu đồng/năm trong khi một biên chế của cấp huyện là 36 triệu đồng/năm, chênh lệch 15 triệu đồng. Cử tri kiến nghị tỉnh xem xét phân bổ kinh phí hoạt động tương xứng để đảm bảo tính công bằng cho cán bộ, công chức cấp xã.

Công chức Trung tâm hành chính công Bình Thuận giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: PN

Về nội dung này, UBND tỉnh Bình Thuận cho hay ngày 29-11-2023, UBND tỉnh đã trình HÐND tỉnh sửa đổi, bổ sung tăng định mức phân bổ dự toán chi kinh phí hoạt động thường xuyên đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn.

Theo đó với định mức tăng thêm khoảng 25% so với định mức phân bổ quy định trước đó, đảm bảo mức tăng thêm tương đồng ở các cấp ngân sách và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Cụ thể, định mức phân bổ chi hoạt động đối với ngân sách cấp huyện phân bổ tăng từ 29 triệu đồng/biên chế/năm lên 36 triệu đồng/biên chế/năm và định mức phân bổ chi hoạt động đối với ngân sách các xã, phường, thị trấn phân bổ tăng từ 16,5 triệu đồng/biên chế/năm lên 21 triệu đồng/biên chế/năm.

Trên thực tế, nếu tính theo số tuyệt đối thì số lượng biên chế cán bộ, công chức bố trí tại các phòng, ban ở các huyện, thị xã, thành phố ít hơn so với số lượng biên chế cán bộ, công chức bố trí ở các xã, phường, thị trấn. Do đó, tổng kinh phí chi hoạt động phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố sẽ thấp hơn so với tổng kinh phí hoạt động phân bổ cho các xã, phường, thị trấn.

Ðồng thời, định mức phân bổ chi hoạt động cấp xã thấp hơn cấp huyện là do công việc quản lý địa bàn nên cấp huyện phải đi công tác nhiều hơn cấp xã. Ngoài ra, dự toán thu ngân sách địa phương năm 2024 đã được Bộ Tài chính giao cho tỉnh giảm 101 tỉ đồng so với năm 2023 nên dự toán chi thường xuyên năm 2024 giảm tương ứng 101 tỉ đồng.

Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến khả năng cân đối ngân sách để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chi của địa phương, trong đó bao gồm các chính sách đặc thù của địa phương phải sử dụng nguồn lực của địa phương để thực hiện.

“Do vậy, mức phân bổ dự toán chi hoạt động thường xuyên tăng thêm nêu trên phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương, rất mong cử tri xã Ðức Phú, huyện Tánh Linh chia sẻ với những khó khăn của ngân sách tỉnh hiện nay” - văn bản nêu.