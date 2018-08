Lũ dữ gây thiệt hại nặng nề ở Nghệ An

Chiều 21-8, ông Nguyễn Sỹ Hưng, Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thanh tai tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Nghệ An cho biết, từ ngày 17 đến chiều 21-8, lũ lụt đã làm trên địa bàn tỉnh Nghệ An 5 ngưởi chết và một người mất tích, thiệt hại về kinh tế hơn 786 triệu đồng.

Lũ dữ đã làm 25 nhà dân ở Nghệ An bị sập, 44 nhà bị hư hỏng nặng, 100 ngôi nhà khác bị tốc mái và hư hỏng một phần, 3 tấn lương thực bị cuốn trôi theo dòng nước; hơn 10.000 ha diện tích nông và lâm nghiệp bị ngập, hư hỏng…



Công an giúp trường học và người dân ở huyện Kỳ Sơn dọn bùn sau lũ dữ.

Cho đến chiều 21-9, nhiều nhà dân và nhiều con đường ở huyện Đô Lương, Nam Đàn (Nghệ An) vẫn đang bị ngập do nước lũ sông Lam dâng cao.



Để sớm khắc phục hậu quả bão số 4 và mưa lũ, ổn định đời sống và sinh hoạt của người dân, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Nghệ An đã trình UBND tỉnh Nghệ An xem xét trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Nghệ An hơn 351 tỉ đồng. Đồng thời trình Thủ tướng và Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và các Bộ hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An một số cơ số thuốc, hóa chất, tranh thiết bị như: phèn chua 500 kg, CloraminB bột 700 kg, 10.000 viên khử Aquatabs, 20.000 kg chlorine và Iodine…Hỗ trợ cho các huyện miền núi tỉnh Nghệ An 6 máy xúc đất để xử lý ách tắc giao thông, sạt lở đất…do thiên tai.

Do lưu vực sông Cả có khoảng 30% diện tích nằm trên lãnh thổ nước bạn Lào nhưng việc theo dõi khí hậu, thời tiết trên đất Lào chưa nắm được. Do vậy, UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Thủ tướng cho lắp thêm một rada theo dõi thời tiết đặt ở huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) phục vụ cho công tác dự báo thời tiết ở hệ thống sông Cả tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Hiện Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Nghệ An đang tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến mưa, lũ, tăng cường thông tin đến các cấp, chính quyền người dân.

Hiện lũ trên sông Lam và các sông ở Nghệ An xuống chậm và đang ở mức cao.