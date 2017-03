Một ngư dân mất tích trên biển

Trưa cùng ngày, anh Trường chạy thuyền máy ra vùng biển Hà Tĩnh để thả lưới đánh bắt cá. Đến 14 giờ, em trai anh Trường quay thuyền tới vùng biển anh Trường đánh cá thì chỉ thấy con thuyền của anh trai, cách bờ hơn 1 km.

Đến nay, lực lượng tìm kiếm cứu nạn thị xã Cửa Lò (Nghệ An) vẫn chưa tìm được ông Võ Văn Chính (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) mất tích trên biển. Trước đó, tối 4-6, tàu NA-90682-TS chở ông Chính cùng hai người nữa đang neo đậu trên biển để đánh cá thì bị một tàu lớn đâm chìm. Hai người đi cùng ông Chính được ngư dân phát hiện và cứu. Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã gửi công văn cho cơ quan chức năng các tỉnh đề nghị cùng truy tìm con tàu đâm chìm tàu NA-90682-TS trên biển.

ĐẮC LAM