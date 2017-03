Người dân lo lắng trước tình trạng nước sạch bỗng có màu, có mùi

Ngày 23-8, Ban Đô thị HĐND TP.HCM đã có buổi giám sát với UBND quận 12 về việc triển khai thực hiện tiêu chí phấn đấu 100% các hộ dân TP được sử dụng nước sạch theo Nghị quyết số 35/NQ-HDND ngày 11-12-2015 của HĐND TP.



Ban Đô thị HĐND TP.HCM giám sát nước sạch tại quận 12. Ảnh: LÊ THOA

Tại đây, UBND quận 12 đã có phản ánh tình trạng nước sạch chưa được đảm bảo chất lượng, áp lực nước còn yếu, nhất là vào giờ cao điểm.



Bà Lê Thị Ngọc Thanh - đại biểu HĐND quận 12 cho biết trong quá trình đi tiếp xúc cử tri, nhận được nhiều phản ánh của bà con về hiện tượng nước sạch thường xuyên có màu vàng đục, khó sử dụng; có trường hợp dùng nước sạch tưới cây thì cây cũng không sống nổi.

“Về tình hình phát triển mạng lưới nước sạch, làm sao cho người dân được tiếp cận nước sạch trong điều kiện thuận lợi nhất, không còn cảnh người dân phải xách thùng đi lấy nước. Vì hiện giờ trên địa bàn quận còn 211 tuyến hẻm chưa có đường ống nước, riêng phường An Phú Đông có 30 tuyến” - bà Thanh nói.

Về vấn đề này, ông Trần Quang Minh -Giám đốc Công ty CP Cấp nước Trung An (gọi tắt là Công ty Trung An) đã nhận trách nhiệm về việc chất lượng nước không đảm bảo. “Hiện nay một số khu vực có chất lượng nước không đảm bảo, đó là hệ quả dân không sử dụng nước nên lâu ngày nước tồn đọng sau khi mở ra thì nước có màu vàng, xả một thời gian thì trong lại” - ông Minh nói. Ngoài ra ông cũng thừa nhận việc thi công các đường ống dẫn đến ảnh hưởng chất lượng nước của người dân. Do đó, nếu có bất kỳ vấn đề gì liên quan cấp nước thì người dân có thể gọi vào đường dây nóng của Công ty Trung An (08.8809.0333), sẽ giải quyết trong vòng hai giờ đồng hồ.

Giám đốc Công ty Trung An cho biết đối với 211 tuyến hẻm chưa có đường ống cấp nước thì công ty sẽ nghiên cứu tuyến nào có thể giải quyết được thì sẽ giải quyết. Ông Minh cho biết có tuyến hẻm quá sâu, dài tới 150-200 m mà chỉ có ba, bốn hộ thì việc đặt đường ống rất tốn kém. Với các tuyến hẻm không giải quyết được sẽ tính đến phương án còn lại là lắp bồn chứa nước.

Ngoài ra, UBND quận 12 cũng phản ánh tình trạng áp lực nước yếu, nhiều trường hợp nước không lên đến lầu 2,3 của căn nhà. Ông Minh cũng thừa nhận tình trạng này, tuy nhiên ông khẳng định áp lực nước của quận 12 là mạnh so với các quận nội thành. Muốn đưa nước lên thì phải đặt một bồn ngâm phía dưới, xả nước rồi đặt máy bơm bơm từ bồn đó lên các lầu phía trên.