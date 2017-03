Người dân quá khích bao vây, ném đá, đập phá nhà cán bộ xã

Ông Trần Bá Hoành, Chủ tịch xã Bắc Sơn (Thạch Hà - Hà Tĩnh) cho biết vào khoảng 20h ngày 10-4, có khoảng gần 200 người dân xóm Trung Sơn (xã Bắc Sơn) đã tập trung ném đá, phá hoại nhà của 8 cán bộ xã. Trong số này có nhà của ông Nguyễn Khắc Sơn (trưởng công an xã) và nhà anh Dương Công Đức (bí thư đoàn xã) bị phá hoại nặng nhất.

“Người dân còn tới phá và đập một số vật dụng trụ sở UBND xã Bắc Sơn. Đến khoảng 1h sáng 11-4 thì người dân mới chịu giải tán” – ông Hoành cho biết thêm.



Hiện trường chiều ngày 10/4, hơn 100 chiến sĩ công an huy động đến giải cứu 4 chiến sĩ bị dân trói.



Hiện trường chiều ngày 10/4, hơn 100 chiến sĩ công an huy động đến giải cứu 4 chiến sĩ bị dân trói.

"Lúc ấy khoảng 22h, có rất nhiều người tập trung, vây kín nhà tôi rồi lao phá cửa xông vào nhà đập phá ti vi, đốt xe máy và phá hỏng nhiều tài sản khác. Tôi phải gọi cả gia đình qua bên nhà hàng xóm lánh tạm. Hiện tại cả nhà tôi không ai dám ra ngoài vì sợ người dân tấn công" - ông Nguyễn Khắc Sơn (trưởng công an xã) bàng hoàng nhớ lại.

Trao đổi về vụ việc, ông Nguyễn Hoài Việt, Trưởng công an huyện Thạch Hà, cho biết đã nắm được vụ việc người dân đập phá nhà cán bộ xã trong đêm. Trong sáng 11-4, công an huyện và công an tỉnh đã họp để có biện pháp xử lý.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 10-4, 6 cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Thạch Hà và Công an Hà Tĩnh thực hiện lệnh bắt giữ đối tượng Trương Văn Trường (30 tuổi, trú thôn Trung Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, khi vừa đọc lệnh bắt giam thì Trường hô hoán người thân và hàng trăm người dân xung quanh tụ tập trước nhà của Trường. Người dân cho rằng công an bắt người vô cớ.

Dù lực lượng công an đã giải thích rõ và vận động bà con không được cản trở công an thực thi nhiệm vụ đúng luật, nhưng một số người dân manh động đã bắt trói, khống chế và đánh bị thương 4 công an.

Trước tình huống đó, Công an tỉnh đã huy động hơn 100 chiến sĩ đến hiện trường vận động người dân và giải cứu 4 chiến sĩ đang bị bắt giữ.

Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ cơ động được huy động ập vào ngôi nhà nói trên và giải cứu thành công 4 cán bộ. Tuy nhiên, trong quá trình giải cứu, người dân đã dùng gậy gộc, đá ném bị thương 4 chiến sỹ làm nhiệm vụ.

Nguyên nhân của vụ việc là do thời gian gần đây người dân thôn Trung Sơn phản đối dự án xây dựng nghĩa trang sinh thái tại địa bàn xã Bắc Sơn. Không chỉ phản đối, Trường còn gây rối, ném đá vào nhà một số cán bộ xã nên bị công an tiến hành bắt giữ.

Vụ việc hiện đang được Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra làm rõ các đối tượng liên quan.

Minh Nguyễn