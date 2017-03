Nguyên phó Công an Tuy Hòa đối diện 12 năm tù

Ngày 24-10, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã tống đạt đến sáu bị can nguyên là sĩ quan công an của TP Tuy Hòa và Công an tỉnh Phú Yên bản kết luận điều tra vụ án đánh chết nghi can Ngô Thanh Kiều. Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố năm bị can nguyên là sĩ quan công an tham gia đánh anh Kiều tội dùng nhục hình, cùng một khung hình phạt có mức án từ năm đến 12 năm tù (khoản 3 Điều 298 BLHS).

Riêng bị can Lê Đức Hoàn, nguyên phó Công an TP Tuy Hòa, bị đề nghị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng ở khung hình phạt từ ba đến 12 năm tù theo khoản 2 Điều 285 BLHS. Ông Hoàn trước đây bị “lọt sổ”.

Bắt người giữa đêm

Như chúng tôi đã thông tin, tháng 3-2012, Công an TP Tuy Hòa lập chuyên án 312T do Thượng tá Lê Đức Hoàn, phó trưởng Công an TP Tuy Hòa, làm trưởng ban chuyên án. Chuyên án có nhiệm vụ điều tra các vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn xảy ra trên địa bàn TP Tuy Hòa và các địa phương lân cận. Đến tháng 5-2012, ban chuyên án bắt Trần Minh Cường và Ngô Thanh Sơn sử dụng ô tô đi trộm cắp tài sản (sau đó Cường bị phạt 15 năm tù, Sơn 13 năm tù).

Trong vụ án này, công an xác định Ngô Thanh Kiều ở xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa là nghi can nên chiều 12-5-2012, thượng tá Hoàn chỉ đạo phối hợp mời anh Kiều về làm việc.

Rạng sáng 13-5-2012, bảy công an đã ập vào nhà, còng tay đưa anh Kiều về trụ sở Công an xã Hòa Đồng và ông Hoàn chỉ đạo đưa anh Kiều về Công an TP Tuy Hòa để lấy lời khai.

Tại trụ sở Công an TP Tuy Hòa, ông Hoàn chỉ đạo đưa anh Kiều vào phòng làm việc của Đội Điều tra tổng hợp, phân công Nguyễn Minh Quyền và Phạm Ngọc Mẫn trực tiếp xét hỏi...

Sắp đến, nhân chứng Lê Đức Hoàn, nguyên Phó Công an TP Tuy Hòa, sẽ ra tòa với tư cách bị cáo. Ảnh: TẤN LỘC





Năm bị cáo nguyên là sĩ quan công an tại phiên xử phúc thẩm. Ảnh: TL

Bỏ đói và thay phiên nhau đánh

Kết luận điều tra xác định: Sau khi vào phòng, Quyền và Mẫn còng tay anh Kiều vào thành ghế. Do anh Kiều “không hợp tác” nên Mẫn dùng gậy cao su để sẵn trên bàn, đánh vào hai bắp đùi anh Kiều nhiều cái. Đánh xong, Mẫn bỏ gậy cao su trên bàn.

Tiếp đến Quyền lại dùng gậy cao su mà Quyền vừa sử dụng, đánh vào chân anh Kiều.

Sau đó, Đỗ Như Huy lại dùng gậy cao su để sẵn trên bàn đánh vào chân anh Kiều rồi bỏ gậy cao su trên bàn, đi ra ngoài.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, Nguyễn Tấn Quang đến thay đổi cách còng tay, vòng hai tay anh Kiều ra sau rồi dùng chân đạp vào còng nhiều cái và dùng gậy cao su đánh vào chân anh Kiều.

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, Nguyễn Thân Thảo Thành vào canh giữ anh Kiều để Quyền và Mẫn đi ăn cơm. Lúc này, Thành lại dùng gậy cao su có sẵn trên mặt bàn đánh thẳng vào đầu anh Kiều nhiều cái.

Đến 14 giờ cùng ngày, ông Hoàn chỉ đạo dẫn giải Kiều lên Công an tỉnh Phú Yên để làm việc. Khi đến Công an tỉnh Phú Yên, thấy anh Kiều tái nhợt, công an tỉnh đã đưa anh Kiều đến Bệnh xá Công an khám, điều trị. Sau đó bệnh xá đưa anh đến BV Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu nhưng anh đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Phó Công an Tuy Hòa đã thiếu trách nhiệm

Kết luận điều tra xác định: Trong quá trình các điều tra viên, trinh sát viên, cán bộ điều tra làm việc với anh Kiều, ông Hoàn có xuống kiểm tra, thấy Kiều bị khóa tay, trên bàn làm việc có gậy cao su nhưng không phát hiện thấy việc Kiều bị đánh để ngăn chặn kịp thời. Ông không kiểm tra, đôn đốc cấp dưới cho Kiều ăn cơm trưa. Khi sức khỏe Kiều suy sụp ông không thấy để chỉ đạo đưa đi cấp cứu mà tiếp tục chỉ đạo đưa Kiều lên công an tỉnh.

“Với chức trách là phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, trưởng Ban chuyên án 312T, bị can Hoàn đã thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, không quán xuyến, thiếu kiểm tra sâu sát để xảy ra việc các cán bộ công an khi xét hỏi, canh giữ đã dùng gậy cao su đánh Ngô Thanh Kiều dẫn đến tử vong” - kết luận nêu.

Riêng việc bắt giữ anh Kiều mà không có lệnh, cơ quan điều tra VKSND Tối cao cho rằng tại thời điểm bắt giữ, có căn cứ xác định Kiều là đồng phạm trong vụ trộm cắp tài sản nên việc này chỉ vi phạm về thủ tục tố tụng và đã kiến nghị Công an tỉnh Phú Yên kỷ luật chứ không cần thiết xử lý hình sự. Công an cũng đã kỷ luật tám người có liên quan đến vụ này.

Đây là vụ án mà dư luận đặc biệt quan tâm, Chủ tịch nước, lãnh đạo VKSND Tối cao chỉ đạo xử lý nghiêm.

Theo một nguồn tin, sau khi hoàn tất cáo trạng, VKSND Tối cao sẽ ủy quyền cho VKSND tỉnh Phú Yên giữ quyền công tố tại phiên xử sắp đến. Và như thế, tòa án tỉnh Phú Yên sẽ xử sơ thẩm vụ án này.