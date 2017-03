Nhà giàu “khóc thét” vì chỗ đậu xe

Chuyên gia tài chính HUỲNH TRUNG MINH: Cần bổ sung cam kết chỗ đậu xe trong hợp đồng mua bán căn hộ Vì lợi nhuận, vì cố gắng bán hàng cho tốt, các chủ đầu tư, nhân viên môi giới lập lờ trong việc cung cấp những tiện nghi tối thiếu dành cho cư dân. Thực tế cho thấy dự án nào cũng quảng cáo cao cấp, chuẩn năm sao, tầm nhìn đẹp, vị trí thuận lợi, tiện ích đầy đủ… nhưng tuyệt nhiên không có một dự án nào quảng cáo là có chỗ đậu xe đầy đủ. Trong hợp đồng mua bán cũng không bao giờ có thấy cam kết căn hộ ông A mua đảm bảo một chỗ đậu xe hơi và hai chỗ đậu xe máy. Điều đó cho thấy khi quy hoạch các khu chung cư, trung tâm thương mại, Nhà nước cần phân hạng các loại dự án hạng A, B, C theo mức độ đầu tư. Ví dụ, dự án loại A: Mỗi căn hộ phải có ít nhất một chỗ đậu xe ô tô, loại B ít nhất là hai căn hộ có một chỗ đậu xe và loại C thì ba căn hộ trở lên... Bàn tròn Ông LÊ HOÀNG CHÂU, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM: Tòa nhà 7 tầng mà có tới 3 tầng hầm thì quá lãng phí Quy định trên vẫn chưa làm rõ được loại hình dự án cao bao nhiêu tầng thì mới phải đầu tư ba tầng hầm. Chẳng hạn tòa nhà bảy tầng mà có tới ba tầng hầm thì quá lãng phí, còn nếu xây dự án 50 tầng thì ba tầng hầm vẫn chưa đủ chỗ đậu xe. Chủ trương là thiết thực nhưng không nhất thiết phải là ba tầng hầm mà cần phải có quy định từng loại dự án, từng khu vực chứ không phải phù hợp với mọi trường hợp. Ông LÊ CHÍ HIẾU, Chủ tịch HĐQT Thuduc House: Có thể xây tạo thêm chỗ đậu xe ở tầng trệt, tầng lửng Quy định này ban đầu nghe có vẻ hợp lý nhưng xét về mặt kinh tế thị trường thì ép doanh nghiệp xây có tối thiểu ba tầng hầm để xe là không đúng. Quy định này không chỉ dồn hết gánh nặng cho doanh nghiệp và mà còn giá thành sản phẩm sẽ bị đẩy lên cao. Hơn nữa, tại sao cứ phải làm ba tầng hầm, chủ đầu tư có thể xây một tầng hầm nhưng tạo thêm chỗ đậu xe ở tầng trệt, tầng lửng đều được. Cái quan trọng là họ phải biết cách tính toán làm thế nào để đảm bảo có đủ chỗ đậu xe cho cư dân theo yêu cầu của Nhà nước. Ông LƯƠNG SĨ KHOA, Phó Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản AnGia Investment: Chủ đầu tư phải quan tâm hàng đầu về chỗ đậu xe hơi và xe máy Khi dự án được cấp phép xây dựng tức là nhu cầu đảm bảo cho đời sống cư dân trong đó đều được sở, ban ngành khảo sát, tính toán và phê duyệt. Về phía chủ đầu tư cung cấp các dịch vụ an ninh, hồ bơi, gym, công viên, nhà trẻ, cửa hàng tiện ích, quán cà phê… có chất lượng tốt đến mấy cũng mới chỉ là điều kiện cần thôi chứ chưa đủ. Đối với AnGia Investment, bài toán xếp đủ chỗ đậu xe hơi và xe máy là điều chủ đầu tư phải quan tâm hàng đầu. Chứ xây xong mà không có chỗ để xe thì cư dân để ở đâu? Phải làm sao để người dân bỏ tiền ra mua căn hộ cao cấp phải thấy xứng đáng. Ông TRẦN QUANG TRÌNH, Giám đốc kinh doanh và marketing khu đô thị Sala: Quy hoạch chỗ đậu xe để gia tăng giá trị căn hộ Tại Singapore căn hộ cao cấp có tỉ lệ chỗ đậu xe tính trên mỗi căn hộ là 1,2, trong khi đó tại những dự án cao tầng mà Đại Quang Minh đầu tư đều nâng tỉ lệ này lên 1,4-1,5 (tức là mỗi gia đình có 1,4-1,5 chỗ đậu xe hơi). Đối với dự án Sala của Đại Quang Minh, chỉ có tám tầng nhưng có hai hầm đậu xe. Tại các dự án của chúng tôi, việc quy hoạch chỗ đậu xe không nhằm mục tiêu tăng lợi nhuận mà là để gia tăng giá trị căn hộ. Đây thực sự là một nỗ lực rất lớn để giải quyết nhu cầu của khách hàng cũng như đáp ứng tiêu chí các sản phẩm bất động sản phải bền vững trong thời gian dài.