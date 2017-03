Ô tô vi phạm bị tráo vỏ trong bãi giữ xe

Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang xác minh làm rõ việc bốn chiếc vỏ ô tô tải của ông Nguyễn Ngọc Dũng (quê Tây Ninh) bị tráo đổi sau khi CSGT Công an TP Thủ Dầu Một tạm giữ hành chính.

Vỏ gai ngang biến thành gai dọc

Theo ông Dũng, tối 18-10, ông giao xe cho tài xế chạy ô tô tải 70C-069… đi chở hàng. Khi đến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn thuộc địa bàn phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một thì dừng xe ăn tối. Tuy nhiên, khi dừng xe tài xế chèn bánh không cẩn thận làm ô tô tự trôi, va vào xe container đang đỗ gần đó.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhân viên công ty bảo hiểm đến hiện trường ghi nhận sự việc, chụp ảnh vụ tai nạn để làm thủ tục bồi thường. Cùng thời điểm, CSGT Công an TP Thủ Dầu Một cũng có mặt lập biên bản, ghi nhận hình ảnh để làm căn cứ xử lý. Sau đó CSGT đưa ô tô tải của ông Dũng về điểm giữ xe vi phạm hành chính của đơn vị này để xử lý.

Hai chủ xe thỏa thuận bồi thường và ông Dũng thỏa thuận gửi cho chủ xe container 40 triệu đồng để sửa chữa. Sau 12 ngày bị tạm giữ, ông Dũng đến điểm giữ xe vi phạm hành chính của Công an TP Thủ Dầu Một để làm thủ tục nhận lại xe. Tuy nhiên, khi vào bãi, ông phát hiện bốn chiếc vỏ của bánh sau xe tải 70C-069… mà ông vừa thay chưa đầy hai tháng đã bị tráo đổi bằng bốn chiếc vỏ mòn vẹt, không đúng kích cỡ.

Theo đó, bốn vỏ xe của ông có gai ngang còn bốn vỏ xe bị tráo đổi có gai dọc. Cỡ vỏ xe tráo đổi nhỏ hơn so với vỏ xe nguyên thủy của ông.

“Phát hiện sự việc, tôi đã chụp ảnh làm chứng cứ và phản ánh với chủ điểm giữ xe này để yêu cầu bồi thường” - ông Dũng nói.

Bằng chứng mà ông Dũng chứng minh vỏ xe bị tráo là hình ảnh CSGT và nhân viên công ty bảo hiểm chụp lúc xảy ra tai nạn thể hiện đặc điểm vỏ xe của ông còn mới, rãnh gai ngang nhưng sau khi bị CSGT tạm giữ thì bốn vỏ xe biến thành gai dọc.



Sau khi xảy ra vụ tai nạn, nhân viên công ty bảo hiểm và CSGT đã chụp ảnh thể hiện vỏ xe tải còn mới. Ảnh: VŨ HỘI







Rãnh gai ngang.







Vỏ xe trước và sau khi bị đánh tráo. Ảnh: VŨ HỘI

“Đưa 10 triệu đồng để yên chuyện”

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Văn Thanh, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Thủ Dầu Một, cho biết vì cơ quan này khó khăn về cơ sở vật chất nên đơn vị đã ký hợp đồng với ông Đặng Quang Vinh để ông Vinh giữ xe vi phạm hành chính mà CSGT TP Thủ Dầu Một thụ lý. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Thủ Dầu Một đã chỉ đạo cho đội nghiệp vụ cùng công an địa phương điều tra làm rõ vụ việc. “Nếu có chứng cứ về việc đánh tráo bốn vỏ xe của ông Dũng ngay tại điểm giữ xe thì cơ quan chức năng cần xử lý theo quy định” - Trung tá Thanh cho biết.

Cũng theo Trung tá Thanh, để bảo đảm an ninh trật tự tại điểm giữ xe vi phạm hành chính này, đơn vị sẽ lắp đặt hệ thống camera an ninh theo dõi mọi hoạt động tại điểm giữ xe nhằm đề phòng những trường hợp đáng tiếc.

Lãnh đạo Công an TP Thủ Dầu Một cũng cho hay cơ quan CSĐT đang thu thập chứng cứ, xác minh làm rõ. “Sau khi vụ việc sáng tỏ, chúng tôi sẽ truy trách nhiệm các cá nhân liên quan” - vị này nói.

Được biết sau khi ông Dũng phát hiện bốn vỏ xe bị đánh tráo và khiếu nại, ông Vinh, chủ bãi giữ xe, đã đưa cho ông Dũng 10 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Vinh lại nói: “Tôi đưa cho ông Dũng 10 triệu đồng là để cho yên chuyện chứ không phải tôi thừa nhận bốn vỏ xe của ông ấy bị đánh tráo trong điểm giữ xe của tôi”.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một làm rõ.