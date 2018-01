Phó Chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải xin từ chức

Quy trình xem xét đơn của ông Hải thế nào? Theo Quy định 260-QĐ/TW năm 2009, từ chức là việc cán bộ tự nguyện, chủ động xin thôi giữ chức vụ và được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Như vậy, về mặt Đảng, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ phối hợp với Ban Thường vụ Quận ủy quận 1 làm việc với ông Hải để nắm tâm tư, nguyện vọng và có hướng đề xuất cụ thể. Theo Quy định 260 (Điều 7), các trường hợp không được từ chức: • Đang đảm nhận nhiệm vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; đang đảm nhận nhiệm vụ trọng yếu, cơ mật, chưa hoàn thành nhiệm vụ mà cần tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ do bản thân cán bộ đã thực hiện; nếu cán bộ từ chức sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiệm vụ mà đơn vị được giao. • Đang trong thời gian chịu sự thanh tra, kiểm tra, điều tra của cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan bảo vệ pháp luật. Quy trình xem xét đơn của ông Hải như sau: • Cán bộ có đơn xin từ chức trình bày lý do, nguyện vọng gửi người đứng đầu tập thể lãnh đạo nơi cán bộ đang công tác và cấp trên có thẩm quyền (qua cơ quan tham mưu của cấp trên). • Người đứng đầu tập thể lãnh đạo nơi cán bộ đang công tác có ý kiến bằng văn bản gửi cấp có thẩm quyền. • Cơ quan tham mưu của cấp trên trình cấp có thẩm quyền. • Người đứng đầu cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định. Ông Hải là cán bộ Ban Thường vụ Thành ủy quản lý nên về mặt Đảng, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy; về mặt Nhà nước, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND TP. Tóm lại, cho ông Hải thôi chức phó chủ tịch là thẩm quyền của UBND TP.HCM; cho ông thôi chức ủy viên BCH, Ban Thường vụ Quận ủy quận 1 là thẩm quyền của Thường vụ Thành ủy TP.HCM.