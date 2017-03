Quyết định xử phạt sai cả nội dung và hình thức

Báo Tuổi Trẻ đề nghị Công an Hà Nội xem xét lại quyết định xử phạt Tối 30-9, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Xuân Trung, Phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ, cho biết: “Chúng tôi đã đề nghị Công an TP Hà Nội xem xét lại QĐ xử phạt hành chính đối với nhà báo Quang Thế. Theo lời anh Quang Thế tường trình với chúng tôi, anh chỉ có lỗi để xe máy trên cầu Nhật Tân khi vội vàng tác nghiệp chứ không bị những lỗi khác như QĐ xử phạt của Công an quận Tây Hồ”. Theo ông Trung, những hình ảnh ghi lại vụ việc này cũng cho thấy các nhà báo đã bị ngăn cản ngay từ đầu nên họ không thể tác nghiệp, chưa thu thập được thông tin về vụ tài xế taxi tự tử. Hiện trường không được giới hạn rõ trong phạm vi nào nên không thể kết luận các nhà báo (gồm Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Tuổi Trẻ Thủ Đô, Zingnews…) đã “vào khu vực cấm” và “cản trở hoạt động của tổ chức, cá nhân” như QĐ xử phạt quy kết. Hơn nữa, cơ quan công an không có biên bản về các lỗi hành chính mà anh Quang Thế bị cho là vi phạm thì căn cứ trên cơ sở nào để xử phạt anh Thế rất nhiều lỗi như vậy?

Quyết định xử phạt hành chính của Công an quận Tây Hồ đối với phóng viên Quang Thế có rất nhiều nội dung thiếu căn cứ. “Liệu Công an TP Hà Nội đã thực hiện đúng theo chỉ đạo của chủ tịch UBND TP Hà Nội là điều tra việc “Công an huyện Đông Anh hành hung PV” (chứ không phải gạt tay trúng má) và “xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật” hay chưa? Đó là câu hỏi cần được lãnh đạo Công an TP Hà Nội trả lời đầy đủ và có trách nhiệm không chỉ cho lãnh đạo TP mà còn cho công chúng cả nước” – ông Trung đặt vấn đề. Trao đổi với chúng tôi cùng ngày, ông Phan Hữu Minh, Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam, cho hay đến chiều 30-9, Hội Nhà báo Việt Nam (Hội Nhà báo VN) vẫn đang chờ văn bản của Công an TP Hà Nội về công văn của Hội Nhà báo Việt Nam gửi ngày 24-9, đề nghị Công an TP Hà Nội xử nghiêm minh, đúng người, đúng việc đúng tội, ai có lỗi đều phải xử lý công bằng trước pháp luật. Hội cũng chưa nhận văn bản của báo Tuổi Trẻ đề nghị hội với chức năng của mình có ý kiến về việc này. Hội sẽ có tiếng nói chính thức khi nhận được các văn bản trên. Tuy nhiên, đứng trên quan điểm cá nhân, ông Minh bày tỏ: “Thực ra trong thâm tâm với kết quả trả lời trên các phương tiện truyền thông đại chúng của Công an TP Hà Nội, tôi thấy có những lăn tăn. Ví dụ như chi tiết bao nhiêu người dừng lại xem sao không phạt lại phạt mỗi nhà báo vì để xe máy trên cầu. Hay việc nói rõ động tác, động thái của công an đã hợp lý chưa, nói thế nhân dân không tin tưởng tiếng nói của ngành chức năng, mức độ như dùng tay gạt trúng vào má hay có hành vi giơ chân đá…. Trong ngày, mặc dù chúng tôi đã có gắng liên lạc điện thoại với lãnh đạo Công an quận Tây Hồ và lãnh đạo của Công an TP Hà Nội để hỏi rõ thêm các thông tin liên quan đến sự vụ này nhưng đều không được. Q.TRANG-V.THỊNH-T.PHAN