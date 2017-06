Sắp xét xử một số cán bộ sai phạm ở Đồng Tâm

Đó là thông tin được ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội cho biết tại cuộc họp báo về kỳ họp 4 của HĐND TP Hà Nội dự kiến diễn ra vào tuần sau (từ 3 đến 5-7-2017)



“Gần đây nhất Viện kiểm sát nhân sân thành phố đã thống nhất và Viện Kiểm sát huyện Mỹ Đức đã có cáo trạng và sắp tới trong tháng 7 sẽ xét xử một số cán bộ, lãnh đạo của xã và cán bộ phòng chuyên môn của huyện có những sai phạm trong vấn đề quản lý đất đai tại huyện Mỹ Đức. Cái này sẽ được xử trong tháng 7” – ông Nam nói.

Liên quan đến việc thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất đai khu vực sân bay Miếu Môn (Đồng Tâm, Mỹ Đức) ông Nam cho hay: “Đồng tâm là vấn đề rất nóng thời gian vừa qua. Hiện nay thực hiện theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, TP Hà Nội đã chỉ đạo thanh tra và chính thức đã kết thúc thanh tra. Hiện nay đoàn thành tra đang thực hiện trách nhiệm của mình là làm kết luận thanh tra. Sau khi có kết luận thanh tra chắc chắn trong vòng 7 ngày theo quy định sẽ công bố kết luận thanh tra”.

Riêng đối với việc bắt giữ người dân của công an TP Hà Nội, nguyên do trực tiếp làm bùng phát vụ việc Đồng Tâm, ông Nam cho biết việc này thuộc trách nhiệm thanh kiểm tra của Bộ Công an. Hiện Bộ Công an đã vào cuộc, đang tiến hành thanh tra. Bộ Công an có trách nhiệm kết luận vấn đề bắt giữ người đó là đúng hay sai.

“Còn trách nhiệm của TP thì hiện nay thực hiện theo chỉ đạo của thường trực Thành uỷ, chúng tôi cũng đang giám sát và theo dõi các bước triển khai theo quy định của pháp luật. Khi nào có kết luận thanh tra thì chúng ta sẽ thực hiện theo kết luận thanh tra. Đúng – sai, ai đúng – ai sai, sai chỗ nào xử lý chỗ đó, kể cả cán bộ mà sai cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật chứ không chỉ xin lỗi dân mà được” – ông Nam khẳng định.