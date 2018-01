Sẽ lập tổ đặc biệt chống tội phạm từ ‘bên trong’

Xác minh làm rõ dấu hiệu lợi ích nhóm tại các dự án BT, BOT Báo cáo của Bộ Công an do Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, trình bày tại hội nghị, cho biết: Năm 2017, phạm pháp hình sự xảy ra gần 53.000 vụ. Tội phạm giết người giảm về số vụ nhưng tính chất, hành vi phạm tội dã man, tàn bạo, thể hiện sự xuống cấp về mặt đạo đức, xảy ra một số vụ việc đối tượng có biểu hiện tâm thần, “ngáo đá” giết người. Tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều địa phương… Về tội phạm kinh tế, tham nhũng, tiếp tục phát hiện nhiều sai phạm trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, tài chính, ngân hàng, quản lý sử dụng đất, cơ cấu lại DN nhà nước... Sai phạm, tiêu cực, dấu hiệu lợi ích nhóm tại nhiều dự án BT, BOT giao thông tiếp tục được xác minh, làm rõ. Tình trạng buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu với số lượng lớn qua hình thức tạm nhập tái xuất có sự thông đồng của số cán bộ trong ngành hải quan. Tình trạng sản xuất, kinh doanh phân bón giả vẫn diễn biến phức tạp trong cả nước, gây thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp...