Tạm đình chỉ “quan” đường sắt bị tố nhận hối lộ hơn 16 tỷ đồng

Tuy nhiên khi trao đổi với Pháp Luật TP.HCM ngay sau khi bị tạm đình chỉ công tác, ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Ban quản lý các dự án đường sắt - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khẳng định không liên quan gì đến việc nhận hối lộ mà báo Yomiuri Shimbun Nhật Bản nêu ra.

“Việc báo nêu ra chỉ là thông tin một phía. Còn tôi phụ trách quản lý dự án thì tôi cam đoan là không nhận bất kỳ khoản tiền hối lộ nào từ Công ty Tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC). Tôi cũng không làm gì sai trái cả. Tôi là Đảng viên tôi cam đoan về điều đó” - ông Hiếu nói và khẳng định với tư cách là Đảng viên, ông đã cam đoan với Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng là mình không dính líu, không liên quan gì đến nội dung mà báo Nhật Bản đã đăng tải.



Một trong những cây cầu được nâng cấp thuộc dự án khôi phục 44 cầu đường sắt có sự tham gia của JTC

Được biết, một trong những dự án lớn là JTC tham gia ở Việt Nam là Dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt tuyến Hà Nội - TP.HCM . Dự án thiết kế khôi phục 44 cầu đường sắt và các hạng mục liên quan là dự án đặc biệt quan trọng, đi qua 15 tỉnh từ Nam Định đến Bình Thuận sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản. Dự án trên do Ban quản lý dự án đường sắt làm đại diện chủ đầu tư. Thiết kế kỹ thuật do Liên danh giữa Công ty Tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC), Công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI) và Công ty dịch vụ kỹ thuật đường sắt Nhật Bản (JARTS). Tổng mức đầu tư của Dự án là 3.790,981 tỷ đồng.

Thành Văn