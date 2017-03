Tàu Thảo Vân 2 chìm trên sông Hàn: Bắt giam chủ tàu và hướng dẫn viên

Chiều 17-6, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44 - Công an TP Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Võ Quốc Hùng (trú 162 Trần Phú, quận Hải Châu), chủ tàu Thảo Vân 2 và Nguyễn Ngọc Quân (trú 126 Trần Phú, Hải Châu) cùng về tội:“Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn”.

Cả hai cùng bị khởi tố theo khoản 3 điều 214 Bộ luật hình sự với mức hình phạt từ 7-15 năm tù.

Trước đó, PC44 cũng đã bắt tạm giam Lê Công Chí (trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), thuyền trưởng tàu Thảo Vân 2 về tội: “Vi phạm điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.



Cơ quan điều tra bắt giam chủ tàu Thảo Vân 2 Võ Quốc Hùng. Ảnh: TT

Theo cơ quan điều tra, mặc dù tàu Thảo Vân 2 là tàu cá hoán cải, không đảm bảo an toàn về mặt kỹ thuật nhưng Hùng vẫn đưa vào sử dụng để đón khách lưu thông trên sông Hàn.

Riêng Quân là đối tượng trực tiếp bán vé, hướng dẫn và giới thiệu khách lên tàu Thảo Vân 2.

Tàu này chỉ được chở tối đa 28 người nhưng các đối tượng nói trên đã đưa 56 người lên ngồi trên tàu ngắm cảnh khiến con tàu bị lật chìm vào tối ngày 4-6. Vụ tai nạn khiến ba nạn nhân thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương phải nhập viện.

Tại thời điểm tống đạt, ông Hùng liên tục chống đối, không chấp hành quyết định của cơ quan công an.

Liên quan đến vụ án này, PC44 cũng đang điều tra, làm rõ trách nhiệm của một số cán bộ chịu trách nhiệm quản lý tàu thuyền du lịch trên sông Hàn.