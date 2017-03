Thêm hai ca tử vong liên quan đến sởi

Tin từ Bộ Y tế cho hay ngày 25-4 đã ghi nhận thêm hai trường hợp tử vong có liên quan đến sởi tại BV Nhi Trung ương và BV Bạch Mai (Hà Nội).

Trong ngày, cả nước ghi nhận thêm 38 trường hợp mắc sởi trong số 210 trường hợp sốt phát ban dạng sởi tại 25 tỉnh, TP. Như vậy, từ đầu năm 2014 đến nay, cả nước ghi nhận 3.647 trường hợp mắc sởi xác định trong số 10.227 trường hợp sốt phát ban dạng sởi tại 61/63 tỉnh, TP.



Hàng trăm người chờ tiêm vaccine tại Viện Pasteur TP.HCM. Ảnh: TÙNG SƠN

Theo Bộ Y tế, số trường hợp sốt phát ban nghi sởi và số mắc sởi xác định tại các địa phương đang có xu hướng giảm. Số trẻ đến khám tại các BV tuyến trung ương đã giảm rõ rệt, tuy nhiên số bệnh nhân mới nhập viện là những bệnh nhân tương đối nặng. BV Nhi trung ương đang điều trị cho 236 bệnh nhân, riêng hôm nay có thêm 20 bệnh nhân mới nhập viện. BV Bạch Mai tiếp nhận trong ngày 7 trường hợp, nâng tổng số bệnh nhân đang điều trị tại đây lên 79. Trong đó có 23 bệnh nhân nặng, 8 bệnh nhân phải thở máy. BV Bệnh nhiệt đới trung ương cũng tiếp nhận thêm 22 ca bệnh nặng.

Tỷ lệ tiêm vaccine sởi tại các tỉnh tiếp tục tăng lên. Đến nay, tỷ lệ tiêm vét vaccine sởi trong toàn quốc là 74,02%, tăng 1,62% so với ngày 24-4. Năm tỉnh có tỷ lệ tiêm vét vaccine sởi thấp dưới 50% là An Giang, Tiền Giang, Bình Phước, Lâm Đồng và Long An.

Bộ Y tế cho biết đang xây dựng kế hoạch tiêm bổ sung vắc vaccine sởi cho trẻ từ 9 tháng đến 10 tuổi tại một các tỉnh trọng điểm có số mắc cao. Bộ Y tế cũng bày tỏ lo ngại dịch sởi có thể lây lan nhanh trong dịp dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

HUY HÀ