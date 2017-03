Thủ tướng chỉ đạo giải quyết vụ nổ súng vào lãnh đạo tỉnh Yên Bái

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm các nạn nhân tại BV Đa khoa tỉnh Yên Bái. Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN

Nội dung vụ việc như sau: Thực hiện chương trình làm việc, ngày 18-8, HĐND tỉnh Yên Bái tổ chức kỳ họp lần thứ hai tại hội trường Tỉnh ủy (thời gian khai mạc dự kiến là 8 giờ sáng). Trước thời điểm khai mạc kỳ họp, vào hơn 7 giờ sáng, Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái, đã đến phòng làm việc của ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy, dùng súng ngắn bắn ông Cường.



Sau đó, đối tượng di chuyển sang phòng làm việc của ông Ngô Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy (cách phòng bí thư Tỉnh ủy khoảng 150 m) dùng súng bắn vào ông Tuấn.



Sau khi bắn Cường và Tuấn, Đỗ Cường Minh dùng súng tự sát ngay tại phòng làm việc của Ngô Ngọc Tuấn.



Sau khi phát hiện vụ việc, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo khẩn trương đưa các đồng chí Phạm Duy Cường, Ngô Ngọc Tuấn và Đỗ Cường Minh đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Yên Bái đồng thời đề nghị BV Bạch Mai (Hà Nội) hỗ trợ kíp cấp cứu chuyên môn. Tình trạng sức khỏe của cả ba người trên là rất xấu.



Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, báo cáo tình hình và thống nhất cử ông Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái, phụ trách chung và chỉ đạo các hoạt động của Đảng bộ; phân công ông Triệu Tiến Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, phụ trách hoạt động của HĐND tỉnh.



Tại Yên Bái, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp vào BV Đa khoa tỉnh thăm hai nạn nhân của vụ việc là Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND tỉnh Ngô Ngọc Tuấn.



Trao đổi với đội ngũ bác sĩ BV Đa khoa Yên Bái và các bác sĩ bệnh viện tuyến trung ương tăng cường xuống hỗ trợ, Thủ tướng đề nghị các y, bác sĩ tập trung nỗ lực hết mình, nỗ lực ở mức cao nhất để cứu chữa các nạn nhân.



Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là mất mát to lớn và là sự cố có tính đặc biệt nghiêm trọng từ trước đến nay trên địa bàn Yên Bái nói riêng và cả nước nói chung.



Thủ tướng đánh giá cao các biện pháp chủ động của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái trong việc xử lý vụ việc, nhất là đã kịp thời phối hợp với các bệnh viện đầu ngành tuyến trung ương tổ chức cứu chữa, cấp cứu cho hai người bị nạn.



Thủ tướng nêu rõ việc xử lý sự việc đặc biệt nghiêm trọng này là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành tỉnh Yên Bái. Yêu cầu lớn nhất là bình tĩnh, giữ vững mọi hoạt động quản lý, điều hành bình thường của Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị trong tỉnh.



Thủ tướng giao Bộ Công an triển khai lực lượng phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, kết luận vụ án một cách cụ thể, đúng pháp luật báo cáo cơ quan chức năng và công bố để người dân được biết.



Thủ tướng yêu cầu các ngành công an và quốc phòng tại Yên Bái tăng cường các phương án nghiệp vụ; tuyệt đối không để xảy ra các tình huống xấu, gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.



Thủ tướng cũng chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Yên Bái phối hợp với các bệnh viện tuyến trung ương, Bộ Y tế tập trung cứu chữa bằng mọi biện pháp đối với Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường, Chủ tịch HĐND tỉnh Ngô Ngọc Tuấn và cả Đỗ Cường Minh.



Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần tập trung hỗ trợ, chăm sóc và đảm bảo an toàn cả về tính mạng, sức khỏe cho thân nhân, gia đình người bị nạn và cả thân nhân đối tượng gây án; chuẩn bị tốt các phương án hậu sự khi cần thiết để đảm bảo chu đáo, phù hợp với thuần phong mỹ tục của địa phương; làm tốt công tác thông tin truyền thông, để đảm bảo ổn định dư luận xã hội xung quanh vụ việc.



Nhấn mạnh đến khả năng sẽ gây ảnh hưởng lớn của cơn bão số 3, Thủ tướng đặc biệt lưu ý Yên Bái khẩn trương triển khai tốt các phương án phòng, chống bão; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra về người, tài sản.



Thủ tướng mong muốn lãnh đạo tỉnh Yên Bái phát huy bản lĩnh, trí tuệ và truyền thống cách mạng của Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Yên Bái, tiếp tục đoàn kết, gắn bó, phối hợp chặt chẽ, vượt qua khó khăn, xử lý tốt mọi tình huống và vấn đề phát sinh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.

