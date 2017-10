TP.HCM đề nghị thu hồi ba khu đất quốc phòng

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến vừa ký văn bản gửi Bộ Quốc phòng đề nghị bàn giao đất để thực hiện dự án xây dựng cầu vượt thép tại nút giao thông Nguyễn Thái Sơn – Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp), nhằm giảm ùn tắc giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.



Theo UBND TP, hiện có ba khu đất quốc phòng cần thu hồi để thực hiện dự án cầu vượt. Đó là khu đất do bệnh viện quận y 175 với diện tích hơn 1.800 m2. Thứ hai là khu đất do Công ty TNHH Một thành viên Xử lý bom mìn, vật liệu nổ thuộc Tổng công ty 319 quản lý có diện tích 17,4 m2. Khu đất thứ ba do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng quản lý có diện tích 122,9 m2. Cả ba khu đất này nằm trên địa bàn phường 3, quận Gò Vấp.



Phối cảnh cầu vượt ở nút giao Nguyễn Thái Sơn.

Với đề nghị này, UBND TP đã dẫn lại ý kiến của Thượng tướng Võ Văn Tuấn (Phó tổng tham mưu trưởng) nhất trí chủ trương giao khu đất để xây dựng cầu vượt nút giao thông Nguyễn Thái Sơn – Nguyễn Kiệm do Bệnh viện 175 quản lý. Ngoài ra, Thủ tướng cũng đã đồng ý cho UBND TP triển khai thực hiện dự án theo lệnh khẩn cấp tại công văn số 2092, tháng 11-2016.



“Để triển khai công tác thu hồi đất thực hiện dự án, UBND TP.HCM đề nghị Bộ Quốc phòng có ý kiến thống nhất về vị trí, ranh giới, diện tích thửa đất quốc phòng nêu trên và chuyển giao cho thành phố, đảm bảo kịp tiến độ triển khai cầu vượt thép tại nút giao thông Nguyễn Thái Sơn – Nguyễn Kiệm nhằm giảm ùn tắc giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất” - văn bản nêu.

Cầu vượt Nguyễn Thái Sơn – Nguyễn Kiệm là một trong sáu công trình cấp bách giải cứu kẹt xe xung quanh Tân Sơn Nhất. Với tổng mức đầu tư 504 tỷ đồng, cầu được xây bằng thép, hình chữ N, bao gồm một cầu vượt hướng Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn dài 367,7 m, một cầu vượt hướng Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám dài 367,7 m và một cầu vượt từ đường Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thái Sơn dài 362,8 m.