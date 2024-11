Cụm thi đua số 8, Bộ Công an triệt phá nhiều chuyên án lớn 25/11/2024 11:15

(PLO)- Năm 2024, Cụm thi đua số 8, Bộ Công an đã có gần 6.500 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Cụm thi đua số 8, Bộ Công an gồm Công an năm tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm 2024 tại tỉnh Bình Thuận.

Cụm thi đua số 8, Bộ Công an ký giao ước thi đua.

Một trong những kết quả nổi bật của Cụm Thi đua số 8 trong năm 2024 là công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Các đơn vị trong cụm đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều đợt thi đua, đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ; tội phạm được kiềm chế, không để hình thành các băng, ổ, nhóm tội phạm lộng hành, hoạt động theo kiểu “xã hội đen” gây bức xúc dư luận.

Trong năm tỉ lệ điều tra phá án đạt mức cao, xử lý kịp thời nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nhiều chuyên án lớn được triệt phá được dư luận đồng tình, ủng hộ.

Hội thao Cụm thi đua số 8, Bộ Công an.

Cạnh đó đã làm tốt chức năng tham mưu; phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến người dân, phát động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm, góp phần làm giảm tỷ lệ tội phạm trên địa bàn.

Cùng với những thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Cụm Thi đua số 8, Bộ Công an tập trung chú trọng công tác đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an vững mạnh về mọi mặt.

Các đơn vị đã tập trung vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức. Cùng đó, triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu đã giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao khả năng xử lý tình huống, ứng phó linh hoạt và hiệu quả hơn trong mọi hoàn cảnh; duy trì các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau trong công tác chuyên môn.

Nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2024, Cụm thi đua số 8, Bộ Công an đã có gần 6500 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng, trong đó 27 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước; Thủ tướng tặng bằng khen cho 10 tập thể, cá nhân; 706 lượt tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen...