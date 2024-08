Bộ trưởng Lương Tam Quang: Viết tiếp trang sử vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân trong thời đại mới 19/08/2024 09:32

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2024) và 19 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2024), Báo Pháp Luật TP.HCM giới thiệu nội dung trả lời phỏng vấn Báo Điện tử Chính phủ của Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; trong đó Bộ trưởng nhấn mạnh những sứ mệnh của lực lượng Công an nhân dân thời kỳ mới vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, người dân ngày càng hạnh phúc.

. Phóng viên: Thưa Bộ trưởng, trải qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với truyền thống anh hùng, lực lượng Công an nhân dân đã viết tiếp các trang sử vẻ vang của mình trong thời đại mới như thế nào?

+ Bộ trưởng Lương Tam Quang: Trong thời đại mới, lực lượng Công an nhân dân đã viết tiếp trang sử vẻ vang của mình bằng những chiến công chói lọi, bằng sự phấn đấu, hy sinh của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Trong đó, đã nắm chắc tình hình, hàng năm có hàng nghìn báo cáo tham mưu chiến lược, chủ động đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp thúc đẩy tối đa lợi ích quốc gia, dân tộc, giảm thiểu nguy cơ, thách thức đối với xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia từ sớm, từ xa, củng cố vành đai an ninh từ ngoài biên giới lãnh thổ, trên không gian mạng, không gian mới; bảo vệ Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; phát hiện, xử lý kịp thời các nhân tố gây mất an ninh, trật tự, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ; vô hiệu hoá mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động nhằm thâm nhập nội bộ, cài cắm nội gián, thu thập bí mật Nhà nước, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" dẫn đến tự tan rã, tự sụp đổ từ bên trong.

Liên tục tấn công, trấn áp, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội; quyết liệt đấu tranh triệt xoá các băng, nhóm tội phạm, tội phạm ma tuý, tội phạm có tổ chức, tội phạm tín dụng đen. Tích cực hoàn thiện thể chế về an ninh, trật tự, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về trật tự xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ nhân dân, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, không ngừng củng cố hình ảnh Việt Nam hoà bình, ổn định, là một trong những nguồn lực quan trọng góp phần thực hiện thành công công cuộc đổi mới đất nước.

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự đầy cam go, quyết liệt, giữa thời bình, máu đào của cán bộ, chiến sĩ công an vẫn đổ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh, hàng nghìn đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ, góp phần tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang của Công an nhân dân; xây đắp và củng cố niềm tin yêu, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân.

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

. Xin Bộ trưởng cho biết các nhiệm vụ trọng tâm công tác Công an trong thời gian tới và những nhiệm vụ mang tính chất đột phá mà Bộ Công an đang nỗ lực thực hiện?

+ Có 5 nhiệm vụ trọng tâm công tác Công an trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các nghị quyết của Đảng, trước hết là "về đích" thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII.

Bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng, trước mắt là đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XIV của Đảng; không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Kiềm chế, kéo giảm tội phạm bền vững; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chức năng, nhiệm vụ; tiếp tục đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính phục vụ nhân dân; xây dựng các xã, tiến tới các huyện, tỉnh không có tội phạm, không có tệ nạn, người dân được sống trong môi trường an ninh, an toàn, trật tự, kỷ cương.

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; các cấp uỷ, tổ chức Đảng đoàn kết, vững mạnh; đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, vững về pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, một lòng "Phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân", chỉ biết"Còn Đảng thì còn mình", "Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất".

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân, sức mạnh thời đại trong bảo vệ an ninh, trật tự; đưa an ninh, trật tự trở thành nguồn lực, động lực phát triển mới.

Về nhiệm vụ mang tính chất đột phá, Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa "đột phá" cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Đó là xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhất là những vấn đề mới, khó, những thách thức an ninh phi truyền thống; xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học-kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại trong các mặt công tác công an. Đến nay, đã qua 2/3 chặng đường thực hiện Nghị quyết, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, cơ bản đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ này.

'Không ngừng', 'không nghỉ', 'không có vùng cấm, không có ngoại lệ'

. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an triển khai trong thời gian qua. Xin Bộ trưởng cho biết, trong thời gian tới, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực sẽ được Bộ Công an tiếp tục triển khai như thế nào?

+ Thời gian tới, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được lực lượng Công an kiên quyết, kiên trì thực hiện theo đúng các phương châm "không ngừng", "không nghỉ", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", "bất kể người đó là ai", "xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", bảo đảm các nguyên tắc, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng, trực tiếp là Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đề ra và lãnh đạo, chỉ đạo.

Bên cạnh đó, sẽ tích cực tham mưu khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phát hiện qua công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, giảm thiểu nguyên nhân, điều kiện mà các loại tội phạm có thể lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội; tháo gỡ khó khăn về thể chế, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng Đoàn công tác thăm gia đình mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hai tại tỉnh Tây Ninh.

Mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân để hoàn thành sứ mệnh

. Quần chúng nhân dân có vai trò quan trọng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thông qua những mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả ở khu dân cư, các cơ quan, đơn vị. Bộ Công an sẽ làm gì để tiếp tục đẩy mạnh phong trào này, góp phần khơi dậy và phát huy vai trò, sức mạnh to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội?

+ Để tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò, sức mạnh to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an luôn quán triệt thực hiện phương châm "Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh"; "Nhân dân là trung tâm, chủ thể trong mọi chủ trương, chính sách bảo vệ an ninh, trật tự"; "trong mọi hoạt động của lực lượng Công an, cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân luôn được đặt lên trên hết, trước hết".

Tập trung làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, phát huy thế trận lòng dân trên cơ sở thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân vững chắc; xây dựng lực lượng Công an nhân dân gắn bó máu thịt với nhân dân, "vì dân phục vụ và dựa vào dân mà làm việc" , "thực sự trung thành, tôn kính, thương yêu dân" , vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

. Xin Bộ trưởng gửi thông điệp tới nhân dân, những sứ mệnh của lực lượng Công an nhân dân thời kỳ mới vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, người dân ngày càng hạnh phúc?

+ Nhân dân là cội nguồn sức mạnh, là nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Lực lượng Công an nhân dân trân trọng cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân để hoàn thành sứ mệnh trong thời kỳ mới, đó là: Bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm, củng cố môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, xã hội trật tự, kỷ cương; tích cực tham gia kiến tạo, mở ra các cơ hội phát triển mới, mở rộng không gian sinh tồn của đất nước, góp phần xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, người dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

. Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!