Triệu tập hai phụ nữ tung tin tại Hà Nội có người nhiễm Ebola

Tối 13-8, Đại tá Đinh Hữu Tân, Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA83 - Công an TP Hà Nội, đơn vị triệu tập hai phụ nữ này) cho biết cơ quan công an đang làm rõ động cơ tung tin của họ. Lãnh đạo PA83 cũng cho biết họ, trang và Thảo cư trú tại Hà Nội.

Trước đó, ngày 11-8, Facebook của MG viết: “Theo thông tin đã xác nhận từ người nhà em làm trong bệnh viện Hà Nội, đã có người nhiễm bệnh dịch Ebola. Nên các mẹ tuyệt đối cẩn thận và đề phòng nhé…”. Chủ nhân của Facebook này còn dọa: Dịch Ebola đã xuất hiện ở Việt Nam với một người đang điều trị trong BV Bạch Mai. Tiếp đó, Facebook của ĐTL đã đăng dòng cảnh báo lên Hội Nuôi con bằng sữa mẹ với thông tin xác nhận ca nhiễm xuất hiện ở BV Bạch Mai. Chưa đầy một giờ đồng hồ, thông tin này đã thu hút hàng trăm bình luận. Ngay sau đó, lãnh đạo BV Bạch Mai đã lên tiếng phủ định, đồng thời có văn bản gửi cơ quan CSĐT xử lý những người tung tin nhảm. TLL