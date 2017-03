Vụ 5 công an đánh chết nghi can: Phải xử tội giết người mới đúng!

Chẳng lẽ họ không có chút xót thương nào khi thấy nghi can bị té xuống đất, tay vẫn bị còng vào chiếc ghế bị ngã, trong trạng thái đau đớn cùng cực?

Ấy thế nhưng họ vẫn lôi anh Kiều lên tra tấn, đánh đập đến chết.

Câu hỏi này không thể có câu trả lời hoặc nếu có thì đó chỉ có thể gói gọn trong một từ: Vô cảm.

Thế cái gì đã khiến họ vô cảm đến vậy? Chịu, cái này đúng là không thể trả lời.

2. Tôi cũng tự hỏi tại sao người dân có hành vi tước đi mạng sống của người khác thì bị xử tội giết người, có mức án cao nhất là tử hình, còn các công an tước đi mạng sống của người khác thì chỉ bị xử ở tội dùng nhục hình, có mức án cao nhất chỉ 12 năm tù?

Điều này xem ra rất phi lý. Bởi cùng một hành vi như nhau, cùng một hậu quả (chết người) như nhau thì không thể người này bị coi là giết người còn người kia thì lại “dùng nhục hình”, người này bị xử mức án cao đến tử hình, người kia lại bị nhẹ hơn.

Nếu lý giải theo hướng vì các công an đang thi hành công vụ thì lại càng không ổn. Có công vụ nào cho phép anh tra tấn, đánh đập một công dân đến chết? Có quy định nào trong BLTTHS cho phép anh được gây đau đớn, xâm phạm sức khỏe, tính mạng của người khác?





Nhiều người dân bức xúc khi xem hình ảnh các vết thương trên thi thể anh Kiều khi khám nghiệm tử thi. Ảnh: TẤN LỘC

Cho dù không cố ý tước đi mạng sống của người khác nhưng rõ ràng việc tra tấn, đánh đập nghi can là hành vi có ý thức chứ không phải vô ý. Với tội giết người, trong nhiều trường hợp, dù bị can, bị cáo nói không biết làm vậy là gây chết người (dùng búa, dùng gậy đánh, đập vào đầu chẳng hạn) nhưng luật quy định bắt buộc anh phải biết hành vi ấy có thể dẫn đến chết người. Cũng vậy, hành vi dùng dùi cui đánh vào đầu của nghi can không thể nói là anh không ý thức được có thể tước đi mạng sống của người khác…

3. Nguyên Chánh tòa Hình sự TAND Tối cao Đinh Văn Quế từng viết trong cuốn Bình luận khoa học BLHS (quyển 10): “Nếu dùng nhục hình mà hành vi cấu thành một tội phạm độc lập khác thì người có hành vi đó có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm tương ứng hoặc bị truy cứu về cả tội dùng nhục hình và tội phạm tương ứng. Ví dụ, dùng nhục hình mà làm cho nạn nhân chết thì người có hành vi dùng nhục hình bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người với tình tiết định khung hình phạt là “bằng cách lợi dụng nghề nghiệp” hoặc tình tiết “thực hiện tội phạm một cách man rợ”. Nếu dùng nhục hình mà gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người bị nhục hình có tỉ lệ thương tật từ 11% trở lên thì người có hành vi có thể bị truy cứu về tội dùng nhục hình và tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”.

Theo lý luận của ông Đinh Văn Quế, rõ ràng cái chết của anh Ngô Thanh Kiều (với kết luận giám định do chấn thương sọ não) phải có ai đó trong số các công an tham gia tra tấn, dùng nhục hình anh phải bị xử về tội giết người.

Có như vậy mới đủ sức răn đe những người khoác áo bảo vệ pháp luật, bảo vệ nhân dân mà lại nhẫn tâm đánh dân đến chết.

NGÔ THÁI BÌNH