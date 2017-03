Vụ bắt 100 đô, niêm phong cả tiệm vàng: Công an nói không có chuyện gài bẫy

Bắt mua bán ngoại tệ, khám xét niêm phong vàng Khoảng 13g ngày 24-4, các trinh sát của đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Q.Bình Thạnh ập vào tiệm vàng Hoàng Mai để bắt quả tang một thanh niên bị tình nghi vừa hoàn tất việc mua bán 100 USD với tiệm vàng này. Bà Mai đã có phản ứng mạnh, khẳng định không mua bán gì với thanh niên nêu trên và không ký vào biên bản vi phạm. Ngay trong chiều 24-4, Công an Q.Bình Thạnh công bố quyết định và thực hiện khám xét hành chính nơi kinh doanh của tiệm vàng này, phát hiện ngoại tệ các loại và 559 lượng vàng SJC trong két sắt nên lập biên bản tạm giữ. Bà Mai kiên quyết phản đối vì cho rằng bị “vu khống”, bị “gài”, do quyết định khám xét ban hành vào ngày 23-4, thời điểm chưa có nghi vấn mua bán ngoại tệ trái phép diễn ra. Vụ việc kéo dài tới hơn 21g ngày 24-4 mới kết thúc bằng việc công an tạm giữ các loại ngoại tệ khác nhau đưa đi, còn lại niêm phong số vàng miếng tại chỗ, giao cho bà Mai quản lý. Chiều 26-4, Công an Q.Bình Thạnh đã mời bà Mai tới làm việc để tiếp tục xác minh hành vi mua bán 100 USD trái phép vào chiều 24-4.