Vụ cháy quán karaoke: Quận đã buông lỏng quản lý?

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Vũ Thị Liên (phường Dịch Vọng Hậu) cho rằng trong thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố xảy ra một số vụ cháy quán karaoke, có vụ lớn, vụ nhỏ, song ít nhiều đã gây hoang mang, lo sợ, bất an cho nhân dân.

Điển hình là vụ cháy quán karaoke số 68 Trần Thái Tông (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) làm 13 người thiệt mạng. “Đây là vụ cháy kinh hoàng và đau xót, gây hậu quả rất lớn về người và của. Sự việc còn cho thấy các cấp lãnh đạo và các ngành chủ quan đã buông lỏng quản lý hay không?” - cử tri Vũ Thị Liên đặt câu hỏi.





Cử tri Vũ Thị Liên, phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Theo cử tri Liên, vụ cháy quán karaoke số 68 đường Trần Thái Tông còn phản ánh việc tuyên truyền, tập huấn cho các cơ sở karaoke và các ngành hàng khác trên địa bàn còn chủ quan, chưa bài bản; chế tài xử lý chưa nghiêm khắc, chỉ đến khi sự việc xảy ra gây hậu quả rồi mới vào cuộc quyết liệt. Theo đó, bà Liên đề nghị TP phải có kế hoạch rõ ràng trong việc quản lý karaoke trên địa bàn.

Trước câu hỏi trên, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Dương Cao Thanh trả lời: “Chúng tôi cũng đang triển khai các nội dung theo chỉ đạo của lãnh đạo TP, cũng như quận ủy là kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến vụ cháy”.

Ông Thanh cho hay vụ cháy ngày 1-11-2016, xảy ra tại 68 Trần Thái Tông (phường Dịch Vọng Hậu) là sự cố nặng nề nhất trong 19 năm kể từ khi thành lập quận Cầu Giấy đến nay. Đây cũng là sự cố lớn đối với TP, làm chết nhiều người, gây thiệt hại nhiều tài sản. Theo ông Thanh, ngay sau sự cố xảy ra, quận và TP đã tập trung khắc phục, hỗ trợ an táng các nạn nhân, đặc biệt là rà soát kiểm tra các cơ sở karaoke trên địa bàn.

Ông Thanh cho biết một cơ sở kinh doanh karaoke phải có năm loại giấy tờ: gồm đăng ký kinh doanh (do UBND quận cấp); thẩm định về PCCC (do Sở PCCC cấp); giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC, sau khi thẩm định xong thì về PCCC; sau đó công an quận cấp giấy chứng nhận đảm bảo an ninh trật tự; sau khi có giấy đảm bảo an ninh trật tự thì UBND quận mới cấp giấy phép kinh doanh.

“Tuy nhiên khi kiểm tra cơ sở này thì mới có hai loại giấy tờ: Đăng ký kinh doanh và thẩm định thiết kế; còn ba loại giấy tờ quan trọng khác thì chưa có. Quá trình kiểm tra trong vòng chưa đầy 20 ngày quận đã ba lần kiểm tra, một lần bắt cam kết chỉ khi nào có đầy đủ giấy phép thì mới đưa vào hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên đến ngày 1-11 (cơ sở này) vừa cho khách vào lại vừa sửa chữa ở tầng 2 cho nên phát cháy, gây hậu quả nghiêm trọng” - ông Thanh nói.

Cũng theo ông Thanh, nguyên vật liệu làm quán karaoke trên hoàn toàn sai quy định. Nếu vật liệu đảm bảo theo quy định khi lửa phát ra thì hơn 100 phút sau mới cháy nhưng ở quán này lửa bắt vào cháy luôn. Ông Thanh cũng cho hay, qua kiểm tra 88 cơ sở kinh doanh karaoke có giấy phép trên địa bàn quận, thì ba cơ sở đã dừng, còn lại 85 cơ sở đều có vấn đề PCCC. Ngoài quán karaoke, quận Cầu Giấy cũng tiến hành kiểm tra, rà soát nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh, ngân hàng… để cho tháo dỡ tất cả biển hiệu, biển quảng cáo trên 20 m2 che khuất tầm nhìn…

“Quan điểm của chúng tôi là cho tạm dừng tất cả cơ sở vi phạm không đủ điều kiện về thoát nạn, cứu nạn rồi các vấn đề liên quan đến PCCC, cũng như là vật liệu. Đây không phải mất bò mới lo làm chuồng. Trước sự việc xảy ra thì thứ nhất phải ngăn chặn, thứ hai phải triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn tính mạng, cũng như tài sản của nhân dân. Đây là sự cố không ai mong muốn, đồng thời cũng là hồi chuông cảnh tỉnh với chúng ta về công tác PCCC” - ông Thanh nói.