Vụ “đài PTTH Bạc Liêu thất thu hơn chục tỉ đồng”: Giám đốc đài: Cả làng làm vậy (?)

Ông Buôl cho biết cách khoán khung giờ quảng cáo của Đài PTTH Bạc Liêu là cách làm phổ biến hiện nay tại phần lớn các đài PTTH khu vực và cả nước. Ông dẫn chứng ba đài PTTH các tỉnh lân cận có cách làm tương tự, với mức khoán nếu tính trên một đơn vị thời gian cùng một khung giờ còn thấp hơn Đài PTTH Bạc Liêu. Ngoài ra, ông Buôl khẳng định nếu tính như cách của KTNN, tức lấy giá quảng cáo do đài xây dựng nhân với thời lượng khoán thực tế thì thất thu ở Đài PTTH S. năm 2013 lên đến 27 tỉ đồng, Đài C. 12 tỉ đồng, Đài V. 19 tỉ đồng.

Trước đó, KTNN kết luận trong các năm 2012, 2013 và 2014, Đài PTTH Bạc Liêu khoán các khung giờ quảng cáo cho Công ty Phượng Tùng với giá chỉ bằng hơn 4% so với khung giá do đài này tự xây dựng tương ứng với các năm khoán. Việc làm này KTNN kết luận đã làm giảm thu cho đài này hơn chục tỉ đồng ở năm 2013. Với các năm 2012 và 2014 không thuộc phạm vi kiểm toán nhưng mở rộng tìm hiểu KTNN phát hiện có dấu hiệu thất thu tương tự. Đài PTTH Bạc Liêu đã từng giải trình với KTNN rằng đó là việc làm của cả làng đài hiện nay chứ không riêng ai và cách làm như vậy là đối sách tốt nhất trong thời buổi khó thu hút quảng cáo hiện nay tại các đài tỉnh. Tuy nhiên, KTNN đã không chấp nhận cách giải trình này và đề nghị cơ quan chức năng địa phương thành lập tổ kiểm tra để tiếp tục làm rõ số thất thu do các hợp đồng khoán giá thấp với Công ty Phượng Tùng.

TRẦN VŨ