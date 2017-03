Vứt xác gia cầm chết xuống kênh

Nhiều chủng cúm cùng lưu hành Ngày 11-2, ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết hiện nay có nhiều chủng cúm cùng lưu hành, đặc biệt trong thời điểm chuyển mùa đông-xuân là điều kiện thuận lợi cho các chủng cúm phát triển. Ông Phu cho biết qua giám sát, Cục Thú y, Bộ NN&PTNT cho biết có gần 70% số mẫu gia cầm, đặc biệt là đàn vịt chạy đồng ở phía Nam có dương tính với cúm A/H5N1. Trên 60% các điểm chợ lấy mẫu có dương tính với cúm A/H5N1. “Việc này cho thấy khả năng bùng phát dịch cúm là rất lớn. Nếu chúng ta không giám sát chặt chẽ và quản lý tốt dịch trên gia cầm thì chắc chắn không giải quyết được dịch trên người” - ông Phu nhận định. Bên cạnh đó, dịch cúm A/H7N9 đang tiến rất gần khi tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) phát hiện virus cúm A/H7N9 trên đàn gia cầm. Tính tới thời điểm này, Trung Quốc đã ghi nhận 330 trường hợp mắc cúm A/H7N9, trong đó có 65 trường hợp tử vong. Cúm A/H7N9 xuất hiện trên đàn gia cầm nhưng không biểu hiện bệnh cho đàn gia cầm. Hiện tại Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn chưa đưa ra khuyến cáo về việc hạn chế đi lại, thương mại nhưng khuyến cáo khách du lịch khi đi đến những vùng dịch thì không nên đến các chợ gia cầm, tiếp xúc với gia cầm. “Việt Nam và WHO đang theo dõi xem có sự kết hợp của các virus thành chủng mới có độc lực cao hay không” - ông Phu nói. TP.HCM còn 36 điểm kinh doanh gia cầm trái phép UBND TP.HCM vừa có chỉ thị về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn TP. Theo báo cáo của Chi cục Thú y TP, hiện vẫn còn tồn tại 36 điểm kinh doanh gia cầm trái phép tại 11 quận/huyện. Nguyên nhân là do một số địa phương chưa thường xuyên kiểm tra, xử lý triệt để, một bộ phận người dân thờ ơ trước thông tin dịch cúm đang có nguy cơ bùng phát và gây tử vong cho người. UBND TP.HCM yêu cầu các quận/huyện và sở/ngành liên quan phối hợp, tăng cường lực lượng kiểm tra phòng, chống dịch cúm gia cầm và quyết liệt ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép. Không cho phép mọi hình thức buôn bán, vận chuyển gia cầm không qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân TP về dịch cúm.