Xe tải nhỏ xếp hàng chờ đổ bộ vào nội thành

“Vào khoảng thời gian trước 8 giờ và trước 24 giờ hằng ngày, các loại xe tải xếp hàng dài trên quốc lộ 1 để chờ đến giờ được vào đường Võ Văn Kiệt. Điều này gây ra ùn ứ và mất an toàn giao thông, dù lực lượng chức năng đã tăng cường xử lý” - Đại tá Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, vừa có thông tin đề nghị phối hợp xử lý.

Tuyến đường Võ Văn Kiệt đoạn từ quốc lộ 1 ở cửa ngõ phía tây TP.HCM đến đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5) có rất nhiều chành (xe khách, xe tải chở hàng gửi đi nhiều tỉnh miền Tây). Cạnh đó, các tuyến đường sâu bên trong như Phạm Văn Chí, Cao Văn Lầu, Phạm Phú Thứ, Bình Tây… cũng có số lượng ô tô hằng ngày ra vào rất lớn.







Một vụ tai nạn giao thông trên đại lộ Võ Văn Kiệt do xe tải gây ra. Ảnh: KIM PHỤNG

Số xe này thường xuyên ra vào đường Võ Văn Kiệt. Trong khi đó, trên tuyến đường Võ Văn Kiệt hiện đang hạn chế ô tô tải theo giờ. Theo Công an TP, sau khi hết giờ cấm (sau 8 giờ và sau 24 giờ), các loại xe tải ồ ạt đổ vào tuyến đại lộ Võ Văn Kiệt. Qua thống kê, từ 24 giờ đến 6 giờ hằng ngày có hơn 1.000 ô tô ra vào đường Võ Văn Kiệt, chưa kể các loại xe tải nhỏ được phép vào từ lúc 20 giờ. “Các xe này chạy với tốc độ cao nhằm kịp giao nhận hàng rồi đi ra trước 6 giờ, gây mất an toàn giao thông. Ngoài ra, một số “cò canh đường” còn canh lực lượng chức năng và dẫn tài xế xe tải đi vào giờ cấm. Các xe này cũng chạy với tốc độ cao” - Đại tá Tài thông tin.

Theo thống kê, trong chín tháng đầu năm 2015 trên tuyến đường này xảy ra chín vụ tai nạn giao thông, trong đó có hai vụ liên quan đến xe tải. Đại diện Công an TP cho hay đã chỉ đạo PC67 phối hợp với công an các quận 5, 6, Bình Tân và huyện Bình Chánh tăng cường xử lý ô tô đi vào giờ cấm, dừng đậu không đúng quy định… nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến này, đặc biệt từ quốc lộ 1 đến đường Hải Thượng Lãn Ông. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn dùng camera ghi hình các xe vi phạm giao thông để phạt nguội.

“Tuy nhiên, để đảm bảo trật tự giao thông trên tuyến đường, đặc biệt phòng ngừa tai nạn giao thông cũng như lợi ích của các doanh nghiệp đã được cấp phép hoạt động, Công an TP đề nghị trước mắt cần nới rộng thời gian cấm ô tô tải để các xe này có đủ thời gian ra vào nhận hàng. Nhưng về lâu dài, đề nghị các cơ quan liên quan có chủ trương di dời các chành ra khỏi khu vực hoặc không cấp phép mới, không gia hạn hoặc cấp phép lại cho các chành này” - Đại tá Tài đề nghị.

Trước thực tế này, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín vừa giao Sở GTVT phối hợp với Ban An toàn giao thông TP nghiên cứu, đề xuất giải pháp và trình UBND TP.