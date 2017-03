Công an giả lừa công an thật cả tỉ đồng

(PL)- Đến một nhà nghỉ ở huyện Chư Sê (Gia Lai), Huỳnh Minh Tùng ngụ huyện Krông Nô, Đắk Nông xưng là cán bộ Cục An ninh (A92 - Bộ Công an) rồi làm quen với bà chủ nhà nghỉ VTS, nguyên là thiếu tá công an.

Khi biết bà S. đang cần xin việc làm cho con gái, Tùng cho biết có khả năng “chạy” vào ngành công an với chi phí 150-200 triệu đồng/người.

Như vớ được phao cứu sinh, bà S. tin tưởng giao gần 600 triệu đồng cho Tùng để xin cho nhiều người vào ngành công an. Sau đó, Tùng tiếp tục nhờ người giả là lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Gia Lai thuyết phục bà S. chuyển thêm tiền cho Tùng. Tổng cộng, Tùng đã lừa của bà S. hơn 1 tỉ đồng. Mới đây, Tùng bị tòa phạt bảy năm sáu tháng tù về tội lừa đảo… Dân thường bị lừa chạy việc đã đành, bà S. từng là công an thiệt mà cũng bị lấy tiền tỉ, chứng tỏ khả năng đóng kịch “siêu hạng” của Tùng. AS