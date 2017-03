‘Cướp’ của cha chồng

Sau một hồi đánh đập, siết cổ… chị phải khai ra nơi gia đình cất giấu tiền. Sau khi lục tủ lấy 26 triệu đồng (đây là tiền cha chồng chị H. đang giữ hộ cho cơ quan chức năng), hai tên cướp bịt mặt bỏ đi.

Chị H. hô hoán, mọi người đến nơi thấy chị nằm bất động trước nhà, trên người có một số vết bầm… Sau khi trình báo với công an, cha chồng chị H. tra hỏi con dâu về những điểm bất hợp lý của vụ cướp thì cô này ậm ừ; ông còn tìm thấy số tiền trên được giấu ở nơi khác trong nhà. Khi biết chắc không có vụ cướp nào xảy ra, người cha chồng liền đến công an xin không truy tìm thủ phạm vụ cướp nữa và xin cơ quan chức năng bỏ qua cho con dâu… Có rất nhiều vụ cướp, trộm… mà khi công an vào cuộc, người nhà cay đắng khi biết hung thủ, thủ phạm là người thân cố tình dựng kịch, hoang tin.

VT