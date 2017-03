Mất mạng vì chửi vợ

Đến nơi, mọi người thấy anh chồng nằm ngay đơ, vội đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Công an khám nghiệm, thấy vết hằn trên cổ nạn nhân nên tra hỏi, chị vợ thừa nhận đã siết cổ chồng. Khai với công an, K’Mhàng cho biết: Anh chồng hay chửi sau khi nhậu say. Tối xảy ra sự việc, anh chồng giở bài cũ nên chị ta chờ chồng ngủ say ra tay. Công an vừa khởi tố để điều tra K’Mhàng tội giết người. To mồm mắng chửi vợ quanh năm chưa thấy hậu quả gì nhưng phái yếu chỉ lẳng lặng bạo hành một lần là chồng hết đường đỡ.

TV