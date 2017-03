Ngưng xử bất đắc dĩ

Trong phiên xử vụ cướp tài sản mới đây, TAND huyện Cần Giuộc (Long An) phải dừng phiên xử vì bị cáo xin tòa cho mình đi… ói. Bị cáo này được tại ngoại, lúc đến tòa mặt mày cũng bình thường nhưng khi đứng vào vành móng ngựa trả lời HĐXX vài câu thì xin phép như trên. Tòa cẩn thận cho có một cảnh sát tư pháp đi theo để giúp đỡ. Có lẽ do căng thẳng nên bị cáo chóng mặt, nôn nao mới xin ra ngoài như thế. Lâu nay có lắm lý do bị cáo xin dừng phiên tòa vì “việc riêng” nhưng trường hợp này thuộc diện… xưa nay hiếm.

THANH TÙNG