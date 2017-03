3 diễn viên Hong Kong đóng phim Việt

Hai diễn viên Hong Kong Trần Y Linh và Huỳnh Thụ Đường từng tham gia phim hình sự Việt Nam Thề không gục ngã nên cả hai rất hào hứng cho các vai diễn trong Đặc vụ Ma Cao lần này.





Đây là bộ phim hình sự, hành động nhằm kể lại những trận phá án gan dạ của các chiến sĩ công an Việt Nam tại nước ngoài… Về phía Việt Nam, phim có sự tham gia của các diễn viên: Nhan Phúc Vinh, Trương Thế Vinh, Thanh Trúc, Hoài An, NSƯT Đức Sơn, Mai Huỳnh… Phim gồm 32 tập do Hãng phim Bách Việt Phương Nam sản xuất, sẽ phát sóng vào 20 giờ hằng ngày trên kênh HTV7 kể từ ngày 15-11.