Angela Phương Trinh trở lại với truyền hình sau 9 năm

Phiên bản Việt hoá của She Was Pretty mang tên Mối tình đầu của tôi. Việt Nam là quốc gia thứ hai sau Trung Quốc làm lại phiên bản này từ phiên bản gốc của Hàn Quốc. Mối tình đầu của tôi do cặp đôi đạo diễn Bảo Nhân – Namcito thực hiện kết hợp cùng nhà sản xuất TVHub.



Angela Phương Trinh trong buổi gặp gỡ báo chí công bố dự án Việt hoá She Was Pretty - Ảnh: Q.T

Trả lời cho câu hỏi, phim truyền hình đang thoái trào nhưng tại sao vẫn chọn Việt hoá She Was Pretty? Bà Lê Hạnh, Giám đốc TVHub, cho biết: “Dự định làm một bộ phim truyền hình lãng mạn, thời trang đã đến với tôi hai ba năm trước. Tôi đã đọc hơn 20 kịch bản nhưng chưa tìm ra kịch bản ưng ý. Năm 2015, Đài MBC công bố bộ phim này và đúng là kịch bản tôi tìm kiếm, một bộ phim về những người trẻ tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm chính mình, lồng trong đó là thời trang… ".

Cũng theo bà Hạnh, Việt Nam là quốc gia đầu tiên liên hệ với MBC để lấy bản Việt hoá. Chi phí bản quyền cho kịch bản mỗi phim Hàn Quốc tầm 30.000USD/tập. Kinh phí là điều quan trọng nhưng phần Việt hoá đầu tư nhiều hơn kịch bản lẫn chi phí sản xuất phim truyền hình thông thường. Lâu rồi các nhà sản xuất Việt ít mua phim truyền hình Hàn Quốc để Việt hoá bởi không chỉ chi phí cao mà phần Việt hoá nội dung cũng rất khó khăn.

Về việc khó khăn trong quá trình Việt hoá She Was Pretty, đạo diễn Namcito chia sẻ: “Thành công bản gốc của She Was Pretty quá lớn nên ai cũng mong chờ phiên bản Việt, đó là áp lực cho ê kíp bởi phải làm sao ít nhất bằng được phiên bản cũ đã là khó khăn. Khi Việt hoá, ngoài cấu trúc phim gốc rất chặt chẽ phải làm sao đưa vào kịch bản thoại, bối cảnh, thói quen, ứng xử… của nhân vật phải thuần Việt để phù hợp cảm xúc khán giả. Điều quan trọng hơn làm sao phải nổi bật con người trẻ của Sài Gòn. Hiện ê kíp đang Việt hoá đến tập 15”.

Cũng liên quan đến việc Việt hoá phim, bà Lê Hạnh cũng cho biết thêm: “Phiên bản gốc của Hàn Quốc phim 16 tập, mỗi tập 75 phút. Khi Việt hoá không phải theo cơ học số tập từ Hàn Quốc sang Việt Nam, chúng tôi muốn khai thác thêm những cái hay mà bản gốc chưa làm đến. Chính vì thế bản Việt hoá sẽ dài 30 tập, thời lượng mỗi tập là 45 phút”.



Người mẫu Xuân Lan cũng đến chúc mừng dự án Mối tình đầu của tôi - Ảnh: Q.T

Mối tình đầu của tôi là câu chuyện lãng mạn và hài hước về tình bạn, tình yêu và công việc của những người trẻ hiện đại. Phim xoay quanh câu chuyện của đôi bạn thân An Chi và Hạ Linh. Trong khi Hạ Linh là cô gái xinh đẹp, thành đạt và có nhiều chàng trai đeo đuổi thì An Chi lại có một ngoại hình không thu hút, thất nghiệp và phong cách ăn mặc lỗi thời. Thế nhưng giữa họ lại có một tình bạn rất đẹp từ thời thơ ấu đến hiện tại. Cho đến khi hai anh chàng Nam Phong và Minh Huy xuất hiện và làm xáo trộn cuộc sống của hai cô nàng...

Trong phim, Angela Phương Trinh sẽ vào nhân vật nữ chính, tuy nhiên nhà sản xuất vẫn chưa công bố đó là An Chi hay Hạ Linh. Về việc xuất hiện trong phim truyền hình sau chín năm, Angela Phương Trinh chia sẻ: “Tôi khởi nghiệp và được khán giả yêu mến từ phim truyền hình như Người mẹ nhí. Chúng ta hay phân biệt nhưng khán giả đôi khi ít phân biệt phim điện ảnh hay truyền hình. Với tôi thì được một vai diễn mà mình thấy thích đã là may mắn nên không phân biệt phim truyền hình hay điện ảnh. Chín năm không tham gia truyền hình, nhưng suốt thời gian qua tôi luôn muốn được nhìn thấy mình trên màn ảnh nhỏ để những khán giả thương yêu tôi từ chú xe ôm, cô bán nước… không có dịp đến rạp vẫn có thể được nhìn thấy tôi. Được tham gia Mối tình đầu của tôi là điều may mắn đối với tôi”.

Mối tình đầu của tôi sẽ tiếp tục tuyển diễn viên vào ngày 5 và 8-4 sắp tới tại TP.HCM và Hà Nội. Ngoài việc tuyển chọn diễn viên khắt khe, quy trình sản xuất phim không theo quy chuẩn thông thường của các phim truyền hình hiện nay mà theo quy chuẩn của Hàn Quốc. Cụ thể như phần hình ảnh được chăm chút bởi đạo diễn hình ảnh Nguyễn Nam, người từng tạo nên những khung hình đẹp như mơ của các bộ phim điện ảnh như: Đẹp Từng Centimet, Hot Boy Nổi Loạn 1… và cả những bộ phim truyền hình được yêu thích như: Vừa đi vừa khóc, Tiểu Thư Lọ Lem...

Mối tình đầu của tôi dự kiến sẽ ra mắt khán giả truyền hình vào tháng 9-2017. Kênh phát sóng vẫn đang được nhà sản xuất đàm phán với một số đài truyền hình.