Ba bí mật bật mí về hoàng tử quảng cáo Ben Lee

Chiều 2/11, Ben Lee đã có buổi gặp gỡ ra mắt báo chí giới thiệu MV “Trái đất này là của chúng mình” và chia sẻ về những dự án sắp tới.

Đây là bài hát khá quen thuộc với thiếu nhi Việt Nam, là sáng tác của nhạc sỹ Trương Quang Lục dựa trên lời thơ Định Hải. Nhưng với “Trái đất này là của chúng mình” phiên bản Ben Lee lần này, ca khúc được làm mới hoàn toàn từ âm nhạc đến cách thể hiện. Âm nhạc EDM do DJ Wang Trần đảm nhận, câu chuyện MV viễn tưởng, công nghệ hậu kì 3D được đầu tư kĩ lưỡng, do đạo diễn triệu view Huỳnh Phúc Thanh Nhân đảm nhiệm. MV còn có sự góp mặt của bé Bảo An và vũ đoàn ABC Kids. Nhiều nghệ sỹ đã đến chung vui cùng em như: ca sỹ Chí Thiện, Đạo diễn Nguyễn Hữu Tiến, đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân, DJ Wang Trần, bé Bảo An, …