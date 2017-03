Chấn chỉnh kinh doanh karaoke, mát-xa... trong từng ngõ hẻm

Trong ba tháng qua, các đoàn kiểm tra đã kiểm tra gần 3.100 lượt, phát hiện 1.300 vi phạm, ra gần 700 quyết định xử phạt với tổng tiền phạt trên 8,7 tỉ đồng. Các vi phạm chủ yếu là karaoke không phép (57 trường hợp), vi phạm điều kiện kinh doanh karaoke (36 trường hợp), kinh doanh rượu (21 trường hợp), không nộp bảo hiểm xã hội (122 trường hợp)… Đặc biệt là các hình thức biến tướng như đăng ký nhà hàng nhưng không có bếp, kinh doanh như quán bar; đăng ký y học cổ truyền nhưng kinh doanh mát-xa; đăng ký phòng thu âm trên nền nhạc nhưng hoạt động karaoke…

Báo cáo về đợt kiểm tra cũng chỉ ra một số khó khăn trong công tác xử lý vi phạm, đặc biệt là khó khăn do quy định pháp luật thiếu và yếu. Cụ thể, một số doanh nghiệp vi phạm đã bị rút giấy phép, sau đó thành lập doanh nghiệp mới để tiếp tục hoạt động tại địa điểm cũ. Ở quận Bình Tân có Công ty Phúc Thiên Ân, đổi thành Phúc Thiên An, sau đó thành Phú Thiên An, rồi đổi thành Phố 69. Thế nhưng không có quy định nào cấm thành lập doanh nghiệp tại một địa chỉ đã bị phát hiện, xử lý vi phạm. Quy định các trường hợp rút giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khá ít nên mặc dù phát hiện nhiều vi phạm nhưng cơ quan chức năng không xử lý rút giấy được…

Đại diện quận Bình Tân cho biết do quy định pháp luật còn thiếu nên quận đã phải dùng các biện pháp khác mới chấn chỉnh được tình hình. Cụ thể như vận động chủ sở hữu nhà không tiếp tục cho doanh nghiệp vi phạm thuê nhà để kinh doanh nữa, yêu cầu các lực lượng trong quận thay phiên nhau kiểm tra liên tục trong ngày khiến cơ sở kinh doanh mất khách…

Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục kiểm tra đến “từng ngõ hẻm” xem có những điểm nào kinh doanh không phép, sai phép, cấp phép sai… thì thu hồi. Ngoài ra, phải xử lý nghiêm túc, kiên quyết xóa bỏ các dịch vụ biến tướng. Ông cũng chỉ đạo các sở, ngành rà soát văn bản pháp luật xem những điểm nào gây vướng mắc cho công tác xử lý vi phạm thì kiến nghị UBND TP chỉnh sửa. Nếu quy định nằm ở cấp Chính phủ, cấp bộ, ngành thì UBND sẽ tập hợp, kiến nghị sửa đổi thông qua đại biểu HĐND, đại biểu Quốc hội.

Trong buổi sơ kết, quận 1 và quận Bình Tân được khen thưởng vì đã có thành tích nổi bật trong kiểm tra, xử lý vi phạm thời gian qua, có tỉ lệ doanh nghiệp vi phạm thực hiện nộp phạt cao.

QUỲNH NHƯ