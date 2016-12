Chào 2017 - Hãy yêu nhau đi

Với thông điệp này, Chào 2017 dùng lời ca, tiếng nhạc, những câu chuyện văn hóa để kết nối, lan tỏa tình yêu thương, truyền cảm hứng cho mọi người cùng hướng đến những giá trị chân - thiện - mỹ, để bước vào năm mới 2017 tràn ngập tình yêu.

Năm nay, người dẫn đường quen thuộc của Chào 2017 vẫn là biên tập viên Long Vũ, anh sẽ tiếp tục đưa khán giả ghé thăm những vùng đất, những nền văn hóa đặc sắc ở khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt, chương trình sẽ giới thiệu đến một vị khách mới vô cùng đặc biệt, đó là NSND, nữ diễn viên Zinadai Kirienko, người đã tạo được tên tuổi qua vai diễn Natalia trong bộ phim kinh điển Sông Đông êm đềm.





Bước chân trên hành trình Chào 2017, khán giả sẽ sống trong những cung bậc cảm xúc khác nhau. Đó là sự da diết của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh với màn kết hợp của Thu Phương và Ái Phương; là sự mạnh mẽ, quyết liệt trong One moment in time của Tùng Dương hay Skyfall của Uyên Linh; là sự lãng mạn đậm chất Pháp trong Je t’aime của Hồ Ngọc Hà hay bùng cháy với Thu Minh trong Power of love…

Chương trình sẽ phát sóng vào lúc 20 giờ 15 trên VTV1 ngày 1-1-2017.