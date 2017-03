Cháu nội NSƯT Bảo Quốc muốn kiện hãng phim

"Mệnh lệnh hoa hồng" do hãng phim Vifa thực hiện, dài 60 tập, với sự góp mặt của các diễn viên: Lương Thế Thành, Nguyệt Ánh, Gia Bảo, Đinh Ứng Phi Trường, Lan Ngọc (vai Nương của Cánh đồng bất tận), Ngân Quỳnh... Phim đang phát sóng trên kênh HTV7, Đài truyền hình TP HCM lúc 19h thứ hai, tư, sáu mỗi tuần, đến hết ngày 25/2. Gia Bảo là một trong bốn diễn viên chính của phim. Anh cho biết, đã ký hợp đồng với hãng Vifa tham gia vai Bảo "Mập" với thù lao 2 triệu đồng mỗi tập (45 phút một tập). Theo hợp đồng ngày 18/8/2010, Vifa có trách nhiệm thanh toán tiền cho Gia Bảo hàng tháng bằng 70% khối lượng công việc thực tế mà diễn viên hoàn thành. Tuy nhiên, theo Gia Bảo, hơn 2 tháng kể từ khi phim bấm máy vào ngày 23/8, anh chỉ nhận được 5 triệu đồng. Khoảng đầu tháng 11, Gia Bảo tuyên bố bỏ vai nếu không được thanh toán đúng hợp đồng. Sau đó, diễn viên này cho biết, do nhiều lần yêu cầu, anh tiếp tục được đoàn phim ứng thêm 10 triệu đồng, dù thời điểm đó, phim đã phát sóng đến tập 18 và anh hoàn tất được ba phần tư quá trình quay phân cảnh của mình. Cho rằng mình bị "ép giá", Gia Bảo không tiếp tục đến trường quay để thực hiện vai trò diễn viên theo hợp đồng. Ông Võ Thành Khẩn, chủ nhiệm sản xuất của phim Mệnh lệnh hoa hồng cho biết, ông rất bức xúc trước cách hành xử của diễn viên Gia Bảo. Theo ông Khẩn, sau khi ký hợp đồng, ngay từ tháng đầu tiên, Gia Bảo có nhiều biểu hiện vi phạm hợp đồng như đi trễ rất nhiều làm ảnh hưởng đến tiến trình thực hiện bộ phim. Chính vì thế, nhà sản xuất không thể thanh toán tiền cho anh theo thỏa thuận. "Trong quá trình làm việc, nếu muốn làm căng thì có lẽ ngày nào chúng tôi cũng có lý do để lập biên bản Gia Bảo. Diễn viên này có tác phong làm việc rất nghiệp dư. Nhiều hôm, cậu bắt cả đoàn phải chờ đợi 1-2 tiếng đồng hồ. Khi xuất hiện, được yêu cầu xin lỗi mọi người, cậu lại không chịu", ông Khẩn nói. Vị chủ nhiệm sản xuất phim cho biết thêm, sau nhiều lần như thế, chính mẹ của Gia Bảo điện thoại đến xin lỗi đoàn và đề nghị ứng cho Gia Bảo 10 triệu đồng để anh giải quyết công việc. "Sau khi nhận 10 triệu đồng, Gia Bảo nhắn cho tôi một cái tin thông báo là gia đình không cho đi quay nữa và đừng ai ở đoàn phim liên lạc gì với cậu ấy. Công ty Vifa đã trả tiền cát-xê đầy đủ cho tất cả diễn viên trong đoàn phim Mệnh lệnh hoa hồng khi phim đóng máy. Còn trường hợp của Gia Bảo, tôi nhắn tin nói cậu ta muốn thanh lý hợp đồng hay yêu cầu giải quyết tiền nong thế nào thì phải lên công ty gặp trao đổi trực tiếp. Nhưng Gia Bảo không trả lời tin, cũng không lên công ty", ông Khẩn nói với VnExpress.net. Chủ nhiệm sản xuất phim cho biết, hiện đoàn giữ 4 biên bản xác nhận việc Gia Bảo vi phạm nội quy đoàn phim có chữ ký của các thành viên trong đoàn. Đạo diễn phim, anh Võ Thanh Hòa (từng đóng vai Điền trong Cánh đồng bất tận) cho biết, trong những ngày làm việc ở phim trường, Gia Bảo thường xuyên đi trễ với nhiều lý do khác nhau khiến cả đoàn nhiều phen khốn đốn vì lịch hẹn với các diễn viên cũng như thuê bối cảnh đã được sắp trước đó. "Lúc thì Bảo nói là không quay ban ngày được, chỉ có thể quay ban đêm do mất ngủ kinh niên, lúc Bảo nói bị kẹt xe, do bối cảnh quay ở quá xa... Có lần Bảo đang ở Nha Trang nhắn tin không về kịp vì do máy bay bị hoãn. Nhưng khi tôi kiểm ra thì trong ngày đó không có chuyến bay từ Nha Trang về TP HCM nào bị như thế cả", Thanh Hòa nói. Võ Thanh Hòa cho biết, khi Gia Bảo nhắn tin tuyên bố không tiếp tục làm việc với đoàn, anh đã phải vất vả sửa lại phần sau của Mệnh lệnh hoa hồng để đảm bảo tiến độ phát sóng trên truyền hình. "Xét về tác phong và đạo đức của một diễn viên, Gia Bảo đã sai", đạo diễn nhận xét.