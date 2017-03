Chuyển giới tính vì quá mê Britney Spears!

Kara Hays (tên cũ là Kody Hays), 26 tuổi, ở thị trấn Bible-belt, bang Ohio, nước Mỹ đã bỏ ra 60.000 bảng Anh để chuyển đổi giới tính và phẫu thuật cho giống thần tượng Britney Spears.

Kara Hays

Britney Spears

“Khi bạn nhận biết rằng bạn là một cô gái sống trong thân xác chàng trai thì bạn sẽ muốn làm mọi thứ để trở thành cô gái thực thụ. Tôi thích Britney, cô ấy là người phụ nữ mạnh mẽ và mọi người cũng thường nói tôi giống cô ấy. Vì vậy, khi chuyển đổi giới tính tôi lựa chọn ngoại hình giống Brit” - Kara cho biết.

Không chỉ đơn thuần có ngoại hình giống thần tượng, thậm chí có lúc Kara cạo trọc đầu khi gặp phải cú sốc tinh thần năm 2007 và năm đó Britney cũng cạo đầu. Nhiều người cho rằng Kara đã “cuồng” thần tượng đến mức muốn giống từ cả hình thức lẫn tính cách, tâm lý.

Được biết, Kara bị trầm cảm khi còn bé. Năm 12 tuổi, Kara diện nguyên một bộ trang phục màu đỏ bó sát giống như Britney từng mặc trong clip "Oops I did it again" để tới dự một tiệc Halloween ở trường gây chấn động. Nhận thấy con bất thường, bố mẹ đưa Kara khi đó đã 15 tuổi đến khám và bác sĩ chẩn đoán Kara bị bệnh tâm lý không cảm thấy thoải mái với giới tính hiện tại.

Kara khi còn giới tính nam

Năm 1999, Kara bắt đầu uống hormones nữ chuẩn bị cho phẫu thuật chuyển đổi giới tính theo nguyện vọng của mình. Năm 2002, sau 14 tiếng đồng hồ “dao kéo”, Kara trở thành bản sao của Britney Spears. Kara tốt nghiệp đại học ngành quan hệ công chúng tại thành phố New York, Mỹ.

Theo M.Khuê (NLĐO / Daily Mail)