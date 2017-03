Đã có quyết định thu hồi nhà nghệ sĩ Chánh Tín

Trước đó ông Nguyễn Văn Hòa, chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Q.10, cho biết Cục Thi hành án dân sự TP có chuyển đơn xin hoãn thi hành án có điều kiện của ông Nguyễn Chánh Tín. Tuy nhiên, lý do ông Chánh Tín đưa ra không đủ điều kiện để được hoãn thi hành án, vì vậy việc thi hành án sẽ phải tiếp tục thực hiện theo quy định.

Ngôi nhà của nghệ sĩ Chánh Tín - Ảnh: G.Minh

Trong một diễn biến khác, liên quan tới việc ông Nguyễn Đức Quân Anh (38 tuổi, ngụ Q.11) đưa lên Internet đoạn ghi âm giữa hai mẹ con ông Quân và nghệ sĩ Chánh Tín, gia đình nghệ sĩ Chánh Tín nói đã đề nghị công an văn hóa vào cuộc. Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Phòng bảo vệ an ninh nội bộ và tư tưởng văn hóa (PA83) Công an TP.HCM cho biết đơn vị này chưa nhận được đơn của gia đình nghệ sĩ Chánh Tín. Nếu gia đình nghệ sĩ Chánh Tín có đơn, PA83 sẽ xem xét, tùy vào tính chất, mức độ mà có hướng xử lý. “Nếu đoạn ghi âm có ý bôi nhọ, làm nhục, ảnh hưởng tới đời sống của người khác hoặc nội dung cuộc ghi âm có tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy, kích động bạo lực… thì chúng tôi sẽ xử lý, còn không là chuyện quan hệ dân sự, tự hai bên sẽ giải quyết, không thỏa thuận được thì có thể khởi kiện ra tòa” - vị lãnh đạo này cho biết.

Về việc Công ty Chánh Tín mượn nhà của gia đình ông Quân Anh để thế chấp, vay tiền của Ngân hàng Phương Nam nhưng không trả được khiến Ngân hàng Phương Nam khởi kiện, yêu cầu phát mãi nhà của gia đình ông Quân Anh để trả nợ, chiều 26-3-2014 ông Quân Anh cho biết đã nhờ luật sư tư vấn pháp lý để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Theo TTO