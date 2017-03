Đam mê cao hơn giải thưởng

Điều đọng lại trong lòng người xem là ngọn lửa đam mê, tình yêu nghệ thuật và sự hồn nhiên của các thí sinh.

Hầu hết thí sinh trong tốp 20 của cuộc thi đều để lại dấu ấn đặc biệt về tài năng và đam mê nghệ thuật rực lửa. Mỗi tuần tập từ một đến năm bài nhảy với các thể loại khác nhau là điều khó khăn ngay với diễn viên chuyên nghiệp. Thế nhưng các thí sinh Thử thách cùng bước nhảy đã vượt qua ngoạn mục và tiến bộ trông thấy qua từng buổi diễn.

Chia tay trong nước mắt

Người xem chương trình dù có khó tính đến mấy cũng ít nhiều phải thay đổi quan niệm, định kiến về sự lai căng, bụi bặm đường phố của hip hop, dancesport… Mỗi tiết mục của họ đều thể hiện sự khổ luyện công phu và sức sống của nhiều động tác thể hiện trong từng cơ bắp, từng thớ thịt. Nhiều động tác nhào lộn, xoay lượn tung bắt trên không thật đẹp mắt với người xem nhưng hết sức nguy hiểm cho vũ công nếu sự phối hợp với bạn diễn thiếu ăn ý trong tích tắc. Không ít tai nạn, chấn thương đã xảy ra dẫn tới những cuộc chia tay trong nước mắt.

Khán giả khó quên hình ảnh Thảo Uyên, một cô gái dancesport tài năng phải chia tay vì chấn thương đầu gối nhưng vẫn hẹn trong nước mắt một ngày trở lại sâu khấu. Một Quỳnh Trang bị chấn thương cánh tay nhưng vẫn nhảy trong đau đớn. Theo quy chế, sau một tuần nghỉ ngơi do chấn thương thí sinh phải nhảy solo 30 giây để quyết định có tiếp tục đi tiếp chương trình hay không. Mặc cho khớp xương đau, Trang vẫn diễn với những động tác rất khó với bài diễn chỉ sử dụng một cánh tay. Chàng trai nhỏ bé Hoa Đức Công đã làm ban giám khảo và khán giả khâm phục vì nghị lực. Em đang chạy thận, bác sĩ cảnh báo sức khỏe của Công không đảm bảo tiếp tục cuộc thi nhưng Công vẫn muốn nhảy…

Vinh Hải thay lời phát biểu mừng danh hiệu Vũ công được yêu thích nhất bằng những bước nhảy ngẫu hứng. Ảnh: HUY TÂN

Giải thưởng không là tất cả

Với những thí sinh lọt vào tốp 4, mỗi người đều phải nỗ lực bứt phá để có thể đi đến cùng đam mê.

Quang Đăng phải thực hiện lời hứa với ba mẹ cân đối thời gian, sức lực giữa học kinh tế với nhảy. Em cho rằng quan trọng hơn giải thưởng, điều thu nhận được từ cuộc thi là em đã chiến thắng sự tự ti. “Ban đầu thi em không nghĩ mình được vào đến đêm cuối. Bây giờ em muốn lên sân khấu nhưng lên để… chơi vui thoải mái. Đi đến được đêm cuối cùng em nghĩ ba mẹ đã hiểu niềm yêu thích của em, em cũng đã tự chiến thắng bản thân rồi nên không quan trọng đăng quang hay không” - Quang Đăng kể. Và thật vậy ngay phút căng thẳng công bố kết quả cuộc thi, Quang Đăng vẫn hồn nhiên khều tay Vinh Hải trêu đùa.

Hồng Nhung từ cô gái nhút nhát, rụt rè sau những bước nhảy đã trở nên tự tin, hoạt bát. Trong đêm thi 8-12, Nhung bị ho và sốt nhưng vẫn thể hiện những bước nhảy độc đáo. Xếp thứ tư và không diễn được trong đêm gala nhưng khán giả khó quên được sự cố gắng của Hồng Nhung trong suốt một quá trình dài trước đó. Hồng Nhung đã nói chân thành: “Hôm nay đứng ở đây Nhung… mong là nghệ thuật múa ở Việt Nam sẽ phát triển hơn nữa. Và mong là khán giả sẽ ủng hộ cho tất cả vũ công ở đây có thể sống được với nghề và sống được với đam mê của mình”.

Vinh Hải và Tố Như đều khổ luyện từng tuần một để đến đêm thi cuối cùng. Với các thí sinh này, giải thưởng cũng không quá quan trọng. Khi MC Trấn Thành chơi trò ú tim lấp lửng khi công bố giải quán quân là một người họ Lâm thì hai bạn diễn đồng thời cũng là hai đối thủ của giải quán quân này đã cùng chỉ tay vào nhau đùa cợt vì họ cùng họ Lâm. Khi được mời phát biểu, Vinh Hải đã xúc động không nói thành lời và thật ngoạn mục anh lại thể hiện lời cảm ơn khán giả với những bước nhảy chay ngẫu hứng trong làn mưa hoa giấy.

Mê diễn hơn cả mê thi

Cuộc thi đã thu hút trên 91.000 khán giả tham gia bình chọn cho tốp 4. Trong đó sự chênh lệch thứ hạng thật hết sức sát sao. Danh hiệu Vũ công được yêu thích nhất thuộc về Lâm Vinh Hải với 25.139 tin nhắn bình chọn (27,5%). Lần lượt xếp thứ nhì, ba và tư là Tố Như (26,7%), Quang Đăng (23,3%) và Hồng Nhung (22,5%).

Điều đặc biệt tạo ra không khí đêm gala rực lửa chính là nhiệt tình của các thí sinh. Họ đam mê biểu diễn hơn giải thưởng. Ngay từ đêm 8-12, khán giả xem trực tiếp tại sân khấu đã chứng kiến màn biểu diễn thú vị của 16 thí sinh đã bị loại. Dù không còn động cơ giành giải thưởng hay xếp hạng, họ vẫn diễn ngẫu hứng, tự nhiên sôi động và đầy chất lửa đam mê. Trong đêm trao giải, một lần nữa tốp 20 thí sinh đã làm khán giả tại trường quay đứng dậy vỗ tay, hát và nhảy theo những động tác freestyle trên nền nhạc We were rock you.

Và đêm gala trao giải 15-12 một lần nữa là đêm tụ hội, phô diễn những tài năng xuất sắc trong chương trình. Vinh Hải nhận danh hiệu Vũ công được yêu thích nhất thì đó cũng là niềm vui của tất cả thí sinh. Không chỉ có một người đứng nhận giải như các chương trình khác mà tất cả 20 thí sinh cùng ùa ra chia sẻ niềm vui với nhau.

Chương trình Thử thách cùng bước nhảy - So you think you can dance đã thật sự là cuộc thi, một cuộc chơi vinh danh nghề nhảy, nghề múa… Thành công lớn nhất mà chương trình làm được là kéo khán giả đến gần bộ môn múa và nâng tầm những bước nhảy của các vũ công trẻ, tài năng.

Cháy vé đêm trao giải Hiếm có chương trình thi thố mang tính quần chúng trên truyền hình lại được công chúng quan tâm đến như vậy. Trong đêm trao giải 15-12, dù ước lượng được sức thu hút của chương trình, ban tổ chức đã phải đổi loại ghế nhỏ hơn để tăng số lượng sức chứa hơn 1.000 khán giả nhưng sân khấu Nhà thi đấu Maximark Cộng Hòa (TP.HCM) vẫn kín mít chỗ. Toàn bộ chương trình không bán vé nhưng vé chợ đen vẫn chào giá 500.000 đồng/cặp cho vé ngồi ở khán đài D. Nghề nhảy xứng đáng được tôn trọng “Em chỉ xin mọi người vào thứ Bảy hằng tuần hãy ở lại với chúng em cho đến phút chót, đừng bỏ ra về khi thí sinh vẫn còn ở đây. Chúng em đã nỗ lực hết mình cho một tuần để được đứng trên sân khấu trong hai đêm nên khi nhìn hàng ghế trống trơn, tụi em thật sự rất buồn và cảm giác không được tôn trọng. Nghề nhảy xứng đáng để mọi người tôn trọng và em mong người xem hãy tôn trọng chúng em hơn” Thí sinh Kim Phụng tâm sự khi chia tay cuộc thi vì chấn thương

QUỲNH TRANG