Dàn người tình màn ảnh điển trai của Lưu Diệc Phi

Cặp đôi hoàn hảo Song Seung Heon – Lưu Diệc Phi sẽ sánh đôi trong dự án điện ảnh Another Love (Tình yêu thứ ba). Đây là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của một tác giả người Trung Quốc.

Song Seung Heon chụp ảnh lưu niệm cùng Lưu Diệc Phi.

Song Seung Heon sẽ vào vai công tử nhà giàu Lâm Khải Chính, còn Lưu Diệc Phi đảm nhiệm vai nữ luật sư Trâu Vũ xinh đẹp giỏi giang. Tưởng như họ sẽ có một cái kết có hậu vì cả hai xứng đáng là cặp nam thanh nữ tú, nhưng chuyện tình lại vấp phải ngăn trở vì không cùng địa vị.

Dự án điện ảnh chuyển thể này dự kiến sẽ ra mắt trong năm sau.

Bi Rain

Nam ca sĩ kiêm diễn viên xứ Hàn có cơ hội hợp tác cùng ngọc nữ màn ảnh Trung Quốc trong bộ phim Hồng nhan lộ thủy. Đây cũng là một dự án điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Hồng Kông Trương Tiểu Nhàn.

Rain và ngọc nữ màn ảnh Hoa ngữ có nhiều cảnh quay tình cảm trên phố.

Bi Rain đảm nhiệm vai người tình Lưu Diệc Phi. Nhân vật của anh là một kẻ giả tạo, gài bẫy để cô gái xinh đẹp đem lòng yêu say đắm, sau đó trở mặt khiến người đẹp rơi vào bi kịch.

Bộ phim đã chính thức khởi quay từ tháng 3 năm nay, dự kiến khởi chiếu vào nửa đầu năm sau.

Đặng Siêu

Chuyện tình trắc trở giữa Vô Tình và Lãnh Huyết.

Trong phim điện ảnh Tứ Đại Danh Bổ 2 và 3 (tên tiếng Anh là The Four), nữ diễn viên họ Lưu vào vai Vô Tình. Cô có chuyện tình trắc trở với Lãnh Huyết, do Đặng Siêu thủ vai. Câu chuyện tình yêu của hai người trải qua nhiều nước mắt vì mối thù của đời trước mà chia lìa.

Dự kiến phần 3 được xem là kết của series phim điện ảnh Tứ Đại Danh Bổ sản xuất dưới định dạng 3D sẽ ra mắt vào 22/8 năm nay.

Hồ Ca

Hồ Ca và Lưu Diệc Phi có nhiều cảnh quay lãng mạn.

Trong bộ phim cổ trang dài 30 tập Tiên kiếm kỳ hiệp truyện, Diệc Phi thủ vai Triệu Linh Nhi, sánh đôi cùng Hồ Ca. Cuộc gặp gỡ giữa Linh Nhi - công chúa nước Nam Chiếu, hậu nhân của Nữ Oa với thiên hạ đệ nhất cao thủ Lý Tiêu Dao (Hồ Ca) đã gắn kết cuộc đời hai người với nhau.

Huỳnh Hiểu Minh

"Thần tiên tỷ tỷ" và Dương Quá viết nên chuyện tình đẹp.

Có thể nói vai diễn đóng đinh tên tuổi Lưu Diệc Phi chính là nhân vật thần tiên tỷ tỷ Tiểu Long Nữ trong phim Thần điêu đại hiệp (2006). Vẻ đẹp trong sáng của Cô Cô (Lưu Diệc Phi) và mối tình trai tài gái sắc với Dương Quá (Huỳnh Hiểu Minh) đã tạo nên một thiên tình sử đẹp trong lòng khán giả.

Sự kết hợp ăn ý của cặp đôi này tạo nên cơn sốt Thần điêu đại hiệpkhắp châu Á. Sau khi hoàn thành bộ phim, Huỳnh Hiểu Minh mạnh mồm tuyên bố “Cô Cô” chính là hình mẫu bạn gái lý tưởng của anh.

Lâm Chí Dĩnh

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi trở thành một trong những cặp đôi đóngThiên long bát bộthành công.

Năm 2003, khi mới 17 tuổi nhưng Lưu Diệc Phi đã hoàn thành vai Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ một cách tự nhiên, trọn vẹn. Sau khi đóng chung, cô và bạn diễn Lâm Chí Dĩnh bị đồn phim giả tình thật. Trong phim, nhân vật của Chí Dĩnh là chàng Đoàn Dự si tình, không ít lần xả thân để cứu Vương Ngữ Yên dù biết đó chỉ là tình đơn phương.

Mối quan hệ giữa hai người ngoài phim trường cũng rất gắn bó. Lâm Chí Dĩnh nhận Diệc Phi là em gái kết nghĩa. Cô cũng tham gia vai chính trong video ca nhạc của anh.

Cổ Thiên Lạc và Dư Thiếu Quần

Năm 2011, Lưu Diệc Phi táo bạo vào vai hồ ly Nhiếp Tiểu Thiện trongThiện Nữ U Hồn (A Chinese Ghost Story). Nhân vật Nhiếp Tiểu Thiện là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần nhưng bị giam cầm dưới bàn tay của một yêu tinh ngàn năm nên luôn khao khát được trở lại làm người. Cô không ngờ mình bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu tay ba, với một chàng thư sinh nho nhã, yêu rất thủy chung và một đạo sĩ trừ ma lạnh lùng nhưng luôn muốn có một tình yêu cháy bỏng.

Người đẹp và hai mỹ nam cổ trang Hoa ngữ thể hiện tình tay ba nhiều khát vọng.

Bộ phim mang tính hư cấu này cũng chứa đựng nhiều cảnh tình cảm giữa Lưu Diệc Phi với hai diễn viên nam chính Cổ Thiên Lạc và Dư Thiếu Quần. Khi là phân cảnh mặt đối mặt tình tứ với chàng thư sinh Dư Thiếu Quần, khi lại là màn hôn môi nồng nàn với mỹ nam Cổ Thiên Lạc giữa vườn hoa rực rỡ.

Trước đó, năm 2007, Lưu Diệc Phi và Cổ Thiên Lạc từng hợp tác chung trong phim điện ảnh Võ hiệp Lương Chúc do đạo diễn Hồng Kông Mã Sở Thành thực hiện.

Châu Nhuận Phát và Hiroshi Tamak

Bộ phim Đổng Tước Đài được ví như “bản sử thi về thời Tam Quốc”. Đây cũng là tác phẩm đánh dấu sự “lột xác” táo bạo của Lưu Diệc Phi khi rõ bỏ hình tượng trong sáng chuyển sang mạnh mẽ. Hai bạn diễn nam là tiền bối Châu Nhuận Phát và tài tử Nhật Bản Hiroshi Tamak đều cùng có những pha tình cảm nóng với người đẹp họ Lưu.

Lưu Diệc Phi và hai bạn diễn tên tuổi - tiền bối Châu Nhuận Phát (ảnh trên) và tài tử Nhật Bản Hiroshi Tamak (ảnh dưới).

Vương Lực Hoành

Vương Lực Hoành và Lưu Diệc Phi có nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh.

Anh chính là người đã có được nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của Lưu Diệc Phi khi cả hai cùng đóng trong Thông cáo tình yêu (Love in Disguise). Trong phim, Vương Lực Hoành vào vai một ngôi sao ca nhạc lừng danh nhưng cải trang thành người bình thường với mong muốn tìm được tình yêu đích thực. Anh đã bị say đắm bởi cô sinh viên Tống Hiểu Thanh do Lưu Diệc Phi thủ vai.

Phùng Thiệu Phong

Lưu Diệc Phi vào vai người tình màn ảnh của Phùng Thiệu Phong.

Phim Hồng Môn Yến do đạo diễn Lý Nhân Cảng thực hiện. Lưu Diệc Phi vào vai người đẹp Ngu Cơ, vợ của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ do Phùng Thiệu Phong hóa thân. Nam diễn viên hết lời khen ngợi bạn diễn: “Lưu Diệc Phi không chỉ có ngoại hình xuất chúng mà còn có khí chất đặc biệt thích hợp với vai Ngu Cơ”. Đây cũng là bộ phim thể hiện sự hy sinh vì nghệ thuật của Diệc Phi với cảnh tự mình cởi áo chứng minh thân phận trong sạch.

Michael Angarano

Michael Angarano song hành cùng người đẹp Hoa ngữ.

Bộ phim Vua Kungfu (2008) là tác phẩm điện ảnh Hollywood đầu tiên Lưu Diệc Phi tham gia. Tuy chỉ là một vai phụ nhưng cô và bạn diễn người Mỹ Michael Angarano đã có cảnh “khóa môi”. Tiếc rằng cảnh quay lãng mạn đã bị cắt bỏ khi lên phim.