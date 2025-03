Gần 500 nghệ sĩ hội tụ tại Tây Ninh trong chương trình nghệ thuật ‘Ký ức để lại’ 14/03/2025 19:06

(PLO)- Chương trình nghệ thuật chính luận "Ký ức để lại" quy tụ gần 500 nghệ sĩ, diễn viên và 120 chiến sĩ Công an tỉnh Tây Ninh, tái hiện những trang sử hào hùng của dân tộc.

Ký ức để lại là một sự kiện nghệ thuật quy mô lớn, được tổ chức nhằm kỷ niệm nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng của dân tộc: 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước, 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân.

Chương trình do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức, dự kiến diễn ra vào tối 12-4 tại Quảng trường Chiến thắng Tây Ninh.

Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và tiếp sóng trên các kênh TNTV, ANTV.

Chương trình hội gần 500 nghệ sĩ, diễn viên và 120 chiến sĩ Công an tỉnh Tây Ninh. Bên cạnh đó nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Trọng Tấn, Anh Thơ, Đào Mác, Khánh Ngọc... cũng góp mặt.

Chương trình nghệ thuật chính luận “Ký ức để lại” do Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an tổ chức, là sự kết hợp giữa nghệ thuật và chính luận, tái hiện những ký ức lịch sử và tôn vinh giá trị truyền thống của dân tộc. Ảnh: Cục công tác chính trị Bộ Công an.

Tổng đạo diễn Nguyễn Thị Tuyết Minh cho biết: "Chúng tôi mong muốn không chỉ tái hiện lịch sử, mà còn tạo ra một cây cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp thế hệ trẻ tự hào hơn về hành trình đấu tranh giành độc lập của dân tộc".

Chương trình Ký ức để lại do Cục Công tác Chính trị (Bộ Công an) lần đầu tiên thực hiện theo hình thức bán thực cảnh, tái hiện những chiến công và sự hy sinh thầm lặng của lực lượng an ninh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chương trình kéo dài 90 phút, được kết cấu thành 3 chương với 6 cảnh, kết hợp sân khấu, điện ảnh và công nghệ trình diễn hiện đại.

Những hình ảnh như làng Xuân Cầu, đường Trường Sơn huyền thoại hay chiến trường miền Đông Nam Bộ sẽ được tái hiện sống động qua hệ thống màn LED, hiệu ứng khói lửa và ánh sáng đa tầng.

Chương trình tái hiện cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tá Tô Quyền cùng các nhà cách mạng tiền bối tại Trung ương Cục miền Nam. Từ tuổi thơ ở Xuân Cầu đến những năm tháng chiến đấu trên chiến trường Tây Ninh, hình ảnh Đại tá Tô Quyền thể hiện tinh thần anh dũng, kiên trung của thế hệ đi trước.

Đồng thời, chương trình cũng tri ân những chiến sĩ an ninh miền Nam – những người đã hoạt động trong lòng địch, chấp nhận hy sinh để bảo vệ cách mạng, góp phần quan trọng vào thắng lợi lịch sử năm 1975.