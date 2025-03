Quang Linh Vlogs sang Angola sau ồn ào kẹo rau củ Kera, sân khấu của Thành Lộc giới thiệu nghệ sĩ mới 17/03/2025 18:31

Quang Linh Vlogs sẽ sang châu Phi sau ồn ào kẹo rau củ Kera?

Trên fanpage Cơm Niêu CKU LINH, Quang Linh Vlogs đã đăng tải bài viết thông báo về việc chuyển nhượng cổ phần tại Nhà hàng Cơm Niêu CKU LINH cho một người khác vì một số lý do cá nhân.

"Đây là một quyết định được Linh cân nhắc kỹ lưỡng, với mong muốn mang lại hướng đi bền vững và nhiều giá trị hơn cho nhà hàng trong tương lai.

Dù có sự thay đổi về cổ phần, nhưng tinh thần, chất lượng món ăn và dịch vụ mà Cơm Niêu CKU LINH đã gây dựng vẫn sẽ được duy trì và phát triển hơn nữa. Chúng tôi cam kết tiếp tục phục vụ quý khách với sự tận tâm, giữ trọn hương vị truyền thống và không ngừng nâng cao trải nghiệm ẩm thực" – Quang Linh Vlogs viết

Những ngày vừa qua, Quang Linh Vlogs cùng Hằng Du Mục và Hoa hậu Thùy Tiên trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận vì quảng cáo “lố” sản phẩm kẹo rau củ Kera.

Trong đó, lời quảng cáo: "Một viên kẹo rau củ Kera tương đương một dĩa rau" khiến cho Quang Linh Vlogs càng bị chỉ trích gay gắt.

Quang Linh Vlogs và Thùy Tiên trong 1 phiên livestream

Chính vì vậy, gần đây nhất Quang Linh Vlogs đã xin lỗi vì "dùng sai thuật ngữ" khi quảng cáo kẹo rau củ Kera, đồng thời cho biết sẽ tạm dừng livestream bán hàng trong một thời gian dài để sang châu Phi.

Sân khấu của Thành Lộc giới thiệu nghệ sĩ mới

Trên fanpage sân khấu Thiên Đăng của Thành Lộc đã giới thiệu 2 gương mặt nghệ sĩ mới về với sân khấu là nghệ sĩ Hoàng Thái Quốc và diễn viên Tường Vy.

Đây cũng là 2 gương mặt được thông báo sau khi 2 nghệ sĩ Lê Khánh – Tuấn Khải rời đi hồi tháng 3.

"Nghệ sĩ Hoàng Thái Quốc sẽ là một trong hai cộng sự mới đồng hành cùng chúng tôi. Với bề dày kinh nghiệm diễn xuất, nghệ sĩ Hoàng Thái Quốc đã nhiều lần khiến khán giả bất ngờ khi hóa thân thành công vào nhiều nhân vật đa dạng, có độ tuổi và tính cách khác nhau"- theo nội dung trên fanpage.

Nghệ sĩ Hoàng Thái Quốc và diễn viên Tường Vy.

Còn với diễn viên Tường Vy, fanpage Kịch Thiên Đăng giới thiệu nữ diễn viên là gương mặt quen thuộc trong nhiều dự án từ phim ảnh đến sân khấu.

"Tường Vi sớm ghi dấu ấn trong lòng khán giả với nét diễn xuất tự nhiên, duyên dáng và đa dạng. Đến với Thiên Đăng, chúng tôi mến chúc Diễn viên Tường Vi sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành tựu trên hành trình nghệ thuật” – sân khấu Thiên Đăng viết về gương mặt nữ diễn viên mới.

Trước đó, vào đầu tháng 3, nghệ sĩ Lê Khánh và Tuấn Khải xác nhận với báo chí cả 2 rời sân khấu kịch Thiên Đăng sau hơn 1 năm gắn bó vì không đạt được một số thỏa thuận với ban giám đốc sân khấu.

Sự rời đi của Tuấn Khải - Lê Khánh ít nhiều gây tiếc nuối cho những người hâm mộ kịch sân khấu Thiên Đăng.

Từ khi hoạt động ở Thiên Đăng, Lê Khánh thể hiện tốt nhiều vai nặng ký ở các vở diễn như Giáng Hương, Những con ma nhà hát, Chuyến đò định mệnh, Ngũ quý tương phùng, 13 Đức thầy...

Ở vở Giáng Hương do NSƯT Thành Lộc đạo diễn, Lê Khánh đóng nữ chính Giáng Hương và nhận nhiều giải thưởng cho vai diễn này như Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất ở giải Mai vàng 2023, huy chương vàng cho vai diễn ở Liên hoan sân khấu TP.HCM.

Còn Tuấn Khải cũng đảm nhận nhiều vai diễn như Quốc Sơn ( vở Giáng Hương), thầy đồng (vở 13 Đức thầy), thầy giáo Kiên (vở Cô giáo Duyên)...

Phim của Hoàng Thùy Linh chưa tạo được dấu ấn

Tuần vừa qua, trái với dự đoán, phim tài liệu Vietnamese Concert Film: Chúng ta là người Việt Nam của Hoàng Thùy Linh lại không gây được chú ý với khán giả tại rạp.

Dự án chỉ bán được khoảng hơn 1.100 vé trong 94 suất chiếu, thu về hơn 142 triệu đồng. Con số này rất thấp nếu so với doanh thu mở màn của Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng (8,1 tỉ đồng) trước đó.

Tỉ lệ lấp đầy của phim cũng ở mức báo động. Trung bình, mỗi suất chiếu chỉ bán được khoảng 11-12 vé.

Dù sở hữu phần hình ảnh đẹp mắt, tuy nhiên phim tài liệu của Hoàng Thùy Linh được nhận xét là chưa tạo được dấu ấn vì nội dung đơn giản, thiếu bất ngờ.

Nhiều tình tiết còn mang tính sắp đặt. Chân dung nghệ sĩ của nhân vật chính cũng được xây dựng hời hợt, phần nào làm giảm mạch cảm xúc của người xem.

Dự án hoàn toàn bị lu mờ trước sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ, nhiều khả năng sẽ trụ rạp trong cảnh ế ẩm trong một, hai tuần nữa.